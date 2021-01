Dschungelshow 2021: Sterne-Flaute bei der 1. Prüfung!

Fans haben lange darauf gewartet: RTL hat am Freitagabend die erste Folge von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” gezeigt. Statt in Australien wird die Show diesmal in Hürth bei Köln produziert. Zum Auftakt mussten die Stars die erste Prüfung antreten – doch viele Sterne holten die Kandidaten nicht.

Die zwölf Dschungelshow-Kandidaten werden dieses Jahr nicht in Australien ausgesetzt, sondern in ein Tiny House bei Köln. Influencer Mike Heiter, Model Zoe Saip und Reality-Urgestein Frank Fussbroich beziehen als erste von vier Dreier-Gruppen die winzige Hütte. In der ersten Prüfung ist eines sicher: Das wird NICHT leichter als das Dschungelcamp! Insgesamt können bei der Prüfung “Tierischer Einlauf” 9 Sterne erspielt werden.

3 statt 9 Sterne bei der ersten Prüfung

Die Kandidaten mussten dabei mehrere Schlüssel mit einem Magneten durch ein Plexiglas-Labyrinth führen. Mike Heiter hat die Aufgabe souverän gelöst. Zoe Saip schrie sich dagegen die Seele aus dem Leib. Mit Tieren wie Schlangen oder Eidechsen kam die ehemalige “Germany’s next Topmodel”-Kandidatin absolut nicht klar. In der vorgegebenen Zeit konnte Zoe Saip die Aufgabe nicht lösen – statt 9 gab es am Ende dann nur 3 Sterne.

Das sind die Voting-Ergebnisse nach der ersten Dschungelshow

Dr. Bob nahm die Bewerber unter die Lupe und Ex-Dschungelcamper Thorsten Legat war lustiger Moderations-Sidekick. Daneben blickten die Talkgäste Julian F.M. Stoeckel und Melanie Müller auf die Highlights der 8. Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” zurück. Die Voting-Zwischenbilanz nach der ersten “Dschungelshow”: 1. Platz Mike, 2. Platz Frank und 3. Platz Zoe – aber die Kandidaten können noch alles ändern, wenn sie in den nächsten Shows alles geben. Zwei der Bewerber kommen ins Halbfinale und einer fliegt am dritten Tag raus. Und auch die zweite Prüfung wird wohl nicht unbedingt einfacher werden… RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Gewusst? ER ist die deutsche Stimme von Dr. Bob!