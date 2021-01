Dschungelshow 2021: So wird die Prüfung “Qualen mit Zahlen”

Dritter und letzter Tag im Tiny House für Society-Lady Djamila Rowe, Prinzessin Xenia von Sachsen und Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic in der Dschungelshow. Kann die Gruppe in ihrer letzten Dschungelprüfung punkten?

In ihrer dritten “Dschungelprüfung-Tauglichkeitsprüfung” erleben sie “Qualen mit Zahlen” und dürfen sich unter anderem auf Flusskrebse, Kröten, Schlangen oder Ratten freuen. Welche zwei Kandidaten der vierten Gruppe folgen Zoe Saip, Mike Heiter, Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Christina Dimitriou und Sam Dylan ins Halbfinale?

Darum geht es in der Prüfung “Qualen mit Zahlen”

In ihrer dritten “Dschungelprüfung-Tauglichkeitsprüfung” erleben Djamila Rowe, Xenia von Sachsen und Filip Pavlovic “Qualen mit Zahlen”: Im Set stehen drei Hellholes, mit verschieden Tieren (unter anderem Ratten, Kröten, Flusskrebse oder Schlangen). Die Bewerber stellen sich jeweils hinter eines der drei Hellholes. Startet die Zeit, müssen sie in die Hellholes greifen und mit den Händen ertasten, wie viele Tiere sich jeweils darin befinden.

Die Zahlen müssen sie dann ebenso auf eine Tafel in eine vorgefertigte Rechenaufgabe einfügen, wie auch das Ergebnis der Rechenaufgabe. Die Auflösung erfolgt über die Moderatoren. Es werden zwei Runden gespielt. Insgesamt können die Bewerber sechs Sterne erspielen. Sie dürfen alle Sterne, die sie innerhalb von drei Minuten erspielt haben, behalten. Die Kandidaten können die Prüfung jederzeit mit den Worten “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” abbrechen. Alle bisher erspielten Sterne sind dann jedoch verloren und die Prüfung ist sofort für alle beendet.

Sollte ein Bewerber (oder zwei) die Prüfung verweigern, können die verbliebenen Bewerber dennoch weiter um Sterne spielen. Einer von ihnen muss dann in zwei Hellholes greifen. Die verbleibenden zwei Bewerber müssen sich selbst einigen, wer von ihnen zuerst zweimal in die Hellholes greift. Danach wird gewechselt. Als Talkgäste sind Jenny Frankhauser, Natascha Ochsenknecht und Matthias Mangiapane aus der 12. Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” dabei. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: So lebt Dr. Bob in Down Under!