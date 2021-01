Dschungelshow 2021: So wird die Prüfung “Grauen Under”

Es ist der zweite Tag im Dschungelcamp-Testzentrum für Society-Lady Djamila Rowe, Prinzessin Xenia von Sachsen und Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic. Die Gruppe muss zu einer Prüfung antreten, bei welcher damals Daniela Büchner und Elena Miras im Dschungelcamp keine Sterne holten.

Auch heute muss das Trio wieder seine Dschungeltauglichkeit unter Laborbedingungen beweisen. In der zweiten Dschungelshow-Prüfung geht es für Gruppe 4 bergab – auf sie wartet das “Grauen Under”. 2020 legten Danni Büchner und Elena Miras bei dieser Prüfung eine Nullnummer hin. Wie schlägt sich die letzte der vier Gruppen? Wer überzeugt die Zuschauer von sich? Und wer folgt Zoe Saip, Mike Heiter, Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Christina Dimitriou und Sam Dylan ins Halbfinale?

Prüfung “Grauen Under” hat es in sich

Jeder der Kandidaten muss in einen von drei Tunneln steigen. Der obere Tunnel ist leicht beleuchtet und hat tierische Besucher. Xenias Tunnel. Der mittlere Tunnel ist komplett dunkel. In ihm befinden sich diverse Tiere und andere Überraschungen sowie Djamila. Der untere Tunnel ist für Filip. Die Schwierigkeit: der Tunnel ist nur leicht beleuchtet und neben Tieren auch voller Wasser. Hier trifft der 26-Jährige erneut auf Schlangen. Wie schlägt er sich diesmal?

Die ansonsten baugleichen Tunnel haben einen Haupttunnel und davon abgehend vier kleinere Tunnel, die Sackgassen bilden. Filip muss im unteren Tunnel in diese Sackgassen und dort Sterne befreien. Nur er kann für die Gruppe die Sterne überhaupt befreien. Anschließend muss er über eine Öffnung die Sterne an Djamila im mittleren Tunnel weitergeben. Sie wiederum muss die Sterne an Xenia im oberen Tunnel weitergeben. Als Talkgäste sind heute Thorsten Legat, Menderes, David Ortega und Jenny Elvers aus der 10. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei. RTL und TVNOW zeigen "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" täglich um 22:15 Uhr live.