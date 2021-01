Dschungelshow 2021: So wird die erste Prüfung der neuen Gruppe!

Die Zuschauer haben gestern entschieden: Zoe Saip und Mike Heiter ziehen als erste zwei Bewerber ins Halbfinale bei der Dschungelshow ein und Frank Fussbroich ist raus. KUKKSI verrät, was in der vierten Folge der Show passiert.

Nach der ersten Dreiergruppe ist im Tiny House in Hürth bei Köln Bettenwechsel angesagt: Die drei neuen Bewerber der 2. Gruppe sind eingezogen und Schauspielerin Bea Fiedler, Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz müssen in der 4. Live-Show zu ihrer ersten Dschungelprüfung antreten. Und “Durchkreische” hat es in sich.

Die erste Dschungelprüfung der zweiten Dreiergruppe

Bei “Durchkreische” können die Bewerber 3 Sterne gewinnen. Dafür haben sie ein Zeitlimit von 9 Minuten. Bea Fiedler, Lars Tönsfeuerborn und Lydia Kelovitz stehen hinter einer Reihe von drei “Hellholes”. Sobald sie auf Position stehen, öffnet ein Ranger die Frontverkleidung der “Hellholes” und die Zuschauer können sehen, was sich in den “Hellholes” befindet. Dann starten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Zeit.

Der erste Kandidat muss nun in sein “Hellhole” greifen und dort nach der Schnur mit den Sternen suchen. Die Sterne müssen durch sternenförmige Ösen gefädelt werden. Aufgabe ist es, den Stern an seinen Nebenmann weiterzugeben, denn zwischen den “Hellholes” befindet sich auch eine sternenförmige Durchreiche. So geht es weiter, bis der Stern im letzten “Hellhole” angekommen ist. Dort muss der Bewerber ihn dann durch eine Öffnung an der Seite befreien. Es werden nur die Sterne gewertet, die die Bewerber binnen des Zeitlimits befreien und auf den Deckel des letzten Hellholes legen.

Alle Dreiergruppen der Dschungelshow

Jeweils in Dreiergruppen ziehen die Kandidaten nach und nach in das Tiny House und kämpfen um das “Goldene Ticket”. Pro Gruppe ziehen jeweils immer zwei Bewerber in das Halbfinale ein und ein Kandidat scheidet jeweils aus. Schriftliche Interview-Anfragen an die Halbfinalisten und Ausgeschiedenen nehmen wir gerne entgegen.

Nach der 1. Gruppe im Tiny House (Mike Heier, Zoe Saip und Frank Fussbroich) befindet sich aktuell die 2. Gruppe im Tiny House. In der zweiten Kandidaten-Gruppe sind Schauspielerin Bea Fiedler, Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz dabei. Danach zieht die 3. Gruppe mit Bachelor Oliver Sanne, Prince Charming-Kandidat Sam Dylan und Reality-Sternchen Christina Dimitriou ein. Anschließend folgt die 4. Gruppe mit Society-Lady Djamila Rowe, Prinzessin Xenia von Sachsen und Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Gewusst? ER ist die deutsche Stimme von Dr. Bob!