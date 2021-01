Dschungelshow 2021: So wird das zweite Halbfinale!

Lucas Cordalis ist bereits der erste reguläre Kandidat für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” in Australien. Lars Tönsfeuerborn sowie Mike Heiter sind schon im Finale und im zweiten Halbfinale der “Dschungelshow” kämpfen Djamila Rowe, Christina Dimitriou, Sam Dylan und Filip Pavlovic bei RTL um das “Goldene Ticket”. Im zweiten Halbfinale geht es nur für zwei Kandidaten weiter und für zwei platzt der Traum von Australien. Wer wird König oder Königin von Hürth?

Zur Prüfung “Läuft bei dir” treten heute im zweiten Halbfinale Djamila Rowe, Christina Dimitriou, Sam Dylan und Filip Pavlovic nacheinander und einzeln an. In 14 Metern Höhe wartet auf dem “Empire Hürth Building” ein Laufband auf die Bewerber – ohne Geländer und ohne eine andere Möglichkeit zum Festhalten.

Jeder Kandidat muss auf das Laufband, mit dem Rücken zum Abgrund. Ist er bereit, startet das Laufband. Er hat nun 20 Sekunden Zeit, um sich “einzulaufen”: Danach wird das Laufband schneller und der Bewerber muss nun eine Minute bei dieser Geschwindigkeit laufen, ohne zu fallen, um einen Stern zu gewinnen.

Insgesamt gibt es jeweils drei Geschwindigkeitsstufen. Pro Stufe müssen die Kandidaten je eine Minute aushalten, um einen Stern zu gewinnen. Insgesamt können die Halbfinalisten drei Sterne erspielen. Fällt der Bewerber vom Laufband, ist die Prüfung für ihn beendet. Alle erspielten Sterne werden gezählt. Jeder Halbfinalist kann die Prüfung jederzeit mit den Worten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" abbrechen. Die Prüfung ist dann sofort beendet und die erspielten Sterne sind verloren. Als Talkgäste sind Kader Loth und Marc Terenzi aus der 11. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei.