Dschungelshow 2021: So tickt Nina Queer privat!

Nina Queer gehört zu den Kandidatinnen bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. Sie gilt als Partyqueen und freches It-Girl. KUKKSI fasst alle Infos und Facts über sie zusammen!

Nina Queer wurde 1985 in einem kleinen Bergdorf in Österreich geboren. Nach einer Ausbildung an einer Hotelfachschule und einer Lehre als Konditorin siedelte sie im Jahr 2000 eher unfreiwillig nach Berlin über. Da sie beim Wiener Lifeball Grace Jones ein Glas Champagner weggetrunken hatte und der Veranstaltung verwiesen wurde, sah sie in der österreichischen High-Society keinen Platz mehr für sich. Schnell aber stieg der Stern der Ausnahmekünstlerin in der deutschen Hauptstadt in astronomische Höhen. Seit Jahren ist Nina Queer dort eine der erfolgreichsten und beliebtesten Drag Queens Deutschlands. Insider nennen sie sogar “Die letzte österreichische Kaiserin im preußischen Exil.”

Nina Queer ist ein freches It-Girl

Die Berliner kennen “Die Queer” als ultimative Partyqueen der Hauptstadtszene und als freches It-Girl auf den roten Teppichen aller Promi-Parties wie zum Beispiel der Berlinale. 2008, 2009, 2010 und 2012 berichtete sie während des Filmfestes sogar je eine Woche lang täglich für die ARD/RBB/Eins Festival. Bundesweit hat Nina vor allem mit ihren Quotenhits wie “Frauentausch”, “Mission Traumhaus” und “Endlich Urlaub in Marokko” für Furore gesorgt. Aber auch ihre eigene TV-Show beim Spartensender TierTV erfreute sich bei den Zusehern größter Beliebtheit. Nina Queer moderierte vier MTV-Masters sowie fünfmal den Berliner CSD für den RBB. Sie ist außerdem ein gern gesehener Gast und Interviewpartner in Talkshows und diversen TV-Sendungen. 2009 war sie Jurymitglied in der TV-Castingshow “Village Boys” die auf dem Gay-Sender Timm ausgestrahlt wurde. Zudem ist Nina Queer gemeinsam mit DJ Divinity, der ultimative Tipp als Live-Act auf jeder Festival-Bühne.

Die Partyqueen spielte schon bei GZSZ mit

Im März 2009 erschien das Album “Discopony”. Drei weitere Alben folgten. Die kultigen Klub-Hits wie “Ficki Ficki Aua Aua”, “Hat hier irgend jemand ne Nutte bestellt?” und “BUKAKKE” sind bei keinem Insider-Event mehr wegzudenken. Das Duett “HIMALAYA” mit der Rockband “Jeniffer Rostock” chartere sogar in den Top 100. Nina Queer wirkte schon in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen als Schauspielerin mit. Darunter mehrmals GZSZ und K11. Die Internet Soap “Candygirls” machte sie zum Onlinekult. In den Filmen “Le Petit Mord”, “Avantgarde”, “Männer zum Knutschen” und den preisgekrönten Bärenfilmen von Gerald Backhaus, wurden ihr tragende Rollen zu teil. Sie war Syncronstimme in Pedro Almodowars Film “Fliegende Liebende”. Nina Queer drehte mit Hape Kerkeling “Zauberhafte Weihnachten”, war das Videogirl des Songs “Nightpeople” der 80er Jahre-Ikonen “The Human League” und sie war mit US-Popstar Ke$ha auf Deutschlandtour. Nina war 2013 das Werbegesicht für “Dildoking” und sprach auch deren Radio-Spots. 2014 macht sie Werbung für Rauchmelder und die Internet-Dating Plattform “Nearox”. Nina Queer arbeitete als Kolumnistin für die Schwulenmagazine “DU&ICH” und “blu”.

Sie hat den Roman “Dauerläufig” geschrieben

2011 erschien ihr erster Roman Dauerläufig. Beim Mainstream-Radiosender Energy moderiert Nina seit 10 Jahren ihre tägliche “Promispalte”. Seit 2018 gibt es ebenfalls bei Radio Energy ihren überaus erfolgreichen Podcast „Hangover Berlin“ der einmal pro Woche erscheint. Ihre Partyreihe “IRRENHOUSE” feierte im August 2017 ihren 17. Geburtstag. Nina Queer ist eine überaus erfolgreiche Pop-DJane und legt in den angesagtesten Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Ihre streng limitierten Erotik-Kalender, die sie jährlich herausgibt, haben höchsten Sammlerwert und erzielen am Schwarzmarkt und bei Online-Versteigerungen Höchstpreise.

2016 war Nina Queer das Gesicht der Werbekampagnen von BE-Berlin und Michael Müller von der SPD. Sie arbeitete mehrmals in den LIVE-HOME-SHOPPINGS in den Läden von Harald Glööckner. Sie ist einfach eine heiße Tussi – diese QUEER! Seit Januar 2017 ist Nina Queer auch Kolumnistin bei der Bild-Zeitung. Nina Queer ist seit 4 Jahren Werbepartnerin der BVG (Berliner Verkehrs-Betriebe). Seit dem 28.07.2018 ist Nina Queer’s eigner Radiosender “Gay Party” weltweit online. Ein digitaler Musiksender der ausschließlich Schwulenhits spielt und dessen einzige Moderatorin Nina Queer ist.

2019 gewann Nina Queer zweimal das „Roast Battle“ auf Comedy Central. In der neuen und den zukünftigen Staffeln ist sie als Moderatorin tätig. Im Sommer erscheint bei Comedy Central der erste deutsche Podcast in 8D, ebenfalls mit Nina als Moderatorin. Nina Queer synchronisierte zwei Kinderfilme. Sie sprach die Stimme des Disco-Ponys in „My Little Pony – Der Film“ und die Stimme der Peggy im Animationsfilm „Uglydolls“. 2020 spielt Nina die Hauptrolle in Tor Ibsens neuem Film, der Komödie „Das Erwachen der Monster“. Am 20.05.2020 erschien Nina Queer’s zweiter Roman „SIE IST WIEDER DA“ Im März 2021 starten die Dreharbeiten zu der vierten Staffel von „ROAST BATTLE“ für Comedy Central. Wie auch bei den drei Vorgängern ist Nina Queer als Moderatorin dabei. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!