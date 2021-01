Dschungelshow 2021: So hart wird die Prüfung “Un-Glücksrad”

Es ist der bereits achte Tag in der Dschungelshow. Reality-Star Christina Dimitriou, Bachelor Oliver Sanne und “Prince Charming”-Kandidat Sam Dylan dürfen zu ihrer zweiten Dschungelprüfung antreten. Und die Prüfung “Un-Glücksrad” hat es in sich.

Heute können Christina, Oliver und Sam in ihrer zweiten “Dschungelprüfung-Tauglichkeitsprüfung” insgesamt zehn Sterne in zehn Runden erspielen. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich benennen dabei einen Bewerber, der buchstabieren muss. Die Bewerber werden dann alle an einem großen Rad festgeschnallt.

Die neue Dschungelprüfung hat es in sich

Startet die Prüfung, beginnt das Rad sich zu drehen. Die Bewerber werden dabei immer wieder mit dem Kopf durch ein Becken voller Dschungelschlotze gezogen. Zudem befinden sich in dem Becken kleine Bälle. Pro Runde nennen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich einen Begriff, der nach dem Auftauchen aus dem Becken buchstabiert werden muss. Aufgabe der anderen zwei Bewerber ist es, pro Runde je einen Ball aus dem Becken zu fischen. Aber immer nur einen.

Wurde der Begriff richtig buchstabiert, dürfen die anderen Bewerber ihre Bälle nun versuchen in einen Korb zu werfen, der gegenüber dem Rad steht. Trifft einer der Beiden in den Korb, gewinnen sie einen Stern. Gewertet wird pro Runde. Der gewonnene Stern wird von den Moderatoren an einem Board festgehalten. Die Bewerber können die Prüfung jederzeit mit den Worten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" abbrechen. Die Prüfung ist dann jedoch für alle drei sofort beendet und alle Sterne sind verloren. RTL und TVNOW zeigen "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" täglich um 22:15 Uhr live.