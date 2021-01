Dschungelshow 2021: So funktioniert die RTL-Show!

In diesem Jahr wird es aufgrund der Corona-Pandemie kein Dschungelcamp in Australien bei RTL geben. Der Sender strahlt stattdessen die Ersatzshow “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” aus. Doch was ist das Konzept der Show? KUKKSI erklärt, wie das Format genau funktioniert.

Im Januar zeigt RTL eigentlich immer eine neue Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”. Doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ist derzeit alles anders – eine Produktion in Australien war nicht möglich und auch der Ersatz-Drehort in einer Burg in Wales war kaum machbar. Nun wird es eine Dschungelshow in Deutschland geben – aber wie genau soll das eigentlich funktionieren?

Dschungelshow startet am 15. Januar 2021

Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wird auch diesmal durch die Sendung führen. Die Dschungelshow wird ab dem 15. Januar 2021 dann täglich um 22:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Und selbst Dr. Bob wird dabei sein: Der Arzt, dem die Promis vertrauen, wird extra aus Australien eingeflogen. In der Sendung geht es um das Ziel, dass “goldene Ticket” für Down Under zu ergattern. Das bedeutet: Der Sieger der Show wird im richtigen Dschungelcamp im Jahr 2022 dabei sein.

Der Sieger zieht ins Dschungelcamp 2022 ein

In “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” müssen die Promis ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis stellen – dazu zählen mehrere Challenges. Welcher Anwärter die Show verlassen muss, entscheiden allein die Zuschauer. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden dann im Studio verkünden, welcher Promi gehen muss. Im Finale erhält der Sieger nicht nur ein preisgeld von stolzen 50.000 Euro, sondern hat sich dann auch das Ticket für die Jubiläumsstaffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” in Australien gesichert.

Rückblick aus 14 Dschungelcamp-Staffeln

In der Show wird außerdem auf die vergangenen Staffeln der Erfolgsshow zurückgeblickt – die Moderatoren plaudern mit ehemaligen Dschungelcampern und blicken auf die Highlights aus 14 Staffeln zurück. Daneben kommentieren sie das Geschehen rund um die IBES-Bewerber, machen sich stark für ihre Lieblinge und lästern über die in Ungnade gefallenen Kandidaten. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Das Finale steigt dann am 29. Januar 2021. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Alle Infos, Sendezeiten, Drehort & Livestream