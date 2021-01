RTL zeigt ab Freitag die Staffel von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. Doch bevor die Show überhaupt angefangen hat, muss eine Kandidatin die Show bereits verlassen: Der Sender erklärte in einem Statement, dass Nina Queer nicht antreten wird.

Zuletzt sorgte RTL wegen dem Wendler-Skandal für viele Schlagzeilen. Der Juror musste “Deutschland sucht den Superstar” verlassen, nachdem er wilde Theorien verbreitet hat. Der Sender distanzierte sich ausdrücklich von dem Sänger und machte in der Show in einem Statement darauf aufmerksam, sich ausdrücklich von Diskriminierung und Rassismus zu distanzieren.

Sam Dylan ersetzt Nina Queer

Nun gibt es auch den ersten Eklat bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. Denn Nina Queer musste die Show vor Staffelstart verlassen, nachdem sie sich “Hitler-Transe” genannt hat. Aufgrund der derzetigen Debatte hat RTL die Notbremse gezogen und die Kandidatin gefeuert! Sam Dylan wird Nina Queer als Kandidat in der Dschungelshow ersetzen.

Das sagt RTL in einem Statement

Der Sender hat sich nun auch zu Wort gemeldet. “Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen und unserer Haltung, jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung klar zu verurteilen, können und wollen wir jemanden, der sich selbst ‚Hitler-Transe‘ nennt, keine Plattform in einer Unterhaltungssendung bieten. (…) Wir erkennen Nina Queer als Künstlerin an, aber wer öffentlich solche Begrifflichkeiten wählt, ob als bloße Provokation gedacht oder nicht, dem wollen wir konsequenterweise keine Bühne bieten”, erklärt Senderboss Jörg Graf in einem Statement.

So reagieren die Fans

Einige User können den Schritt von RTL nachvollziehen. Es gibt aber auch kritische Stimmen. “Der Rausschmiss von Nina ist absolut ungerechtfertigt. Jeder Mensch weiß, dass der Vorwurf aus dem Zusammenhang gerissen ist. Es gibt wenige Menschen die in Berlin leben und sich mehr für Vielfalt und Toleranz einsetzen als Nina”, heißt es unter anderem in einem Kommentar. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!