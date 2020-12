Dschungelshow 2021: RTL gibt erste Details bekannt!

“Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” kann im kommenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erstmals nicht in Australien stattfinden. Die Show wird diesmal in Deutschland produziert. RTL hat nun erste Details zur neuen Staffel enthüllt!

Das Dschungelcamp wurde in Australien abgesagt. RTL wollte ursprünglich nach Wales ausweichen und die Show von einer Burg senden. Da sich die Gesundheitslage immer weiter zugespitzt hat, ist auch das nicht möglich. “Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Show in Australien verwirklichen zu können. Leider wurde uns aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie und obwohl wir viele verschiedene Eventualitäten in Betracht gezogen haben klar, dass es für uns einfach nicht möglich ist, dorthin zu reisen und die Staffel dort zu machen”, erklärt Richard Cowles, Direktor für Unterhaltung der ITV Studios, damals in einem Statement.

Der Sendetermin wurde enthüllt

Eine Dschungelshow soll es aber dennoch geben – und zwar aus Deutschland! RTL hat nun erste Details bekanntgegeben. Demnach startet die neue Staffel des Dschungel-Events am 15. Januar 2020. Die Episoden werden dann wieder 15 Tage regulär um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Daniel Hartwich und Sonja Zietlow werden die Sendung auch diesmal präsentieren. In der Sendung wird der erste Camper für das Dschungelcamp in Australien für 2022 gesucht.

Dr. Bob wird aus Australien eingeflogen

Und noch ein Star darf natürlich nicht fehlen: Dr. Bob wird extra aus Australien eingeflogen und wird auch in der Dschungelshow anwesend sein, wie der Sender mitteilt. Mit Studiogästen wird dann auf die bisherigen 14 Staffeln der Erfolgsshow zurückgeblickt. Laut RTL können sich Kakerlakenfreunde können sich auf ein großes Spektakel freuen. Welche Promis an dem Format mitwirken, ist bisher noch nicht bekannt – diese wird der Sender wohl erst kurz vor Start bekanntgeben. Schon gelesen? Dschungelcamp 2021: Steht die Show vor dem Aus?