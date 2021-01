Dschungelshow 2021: Oliver Sanne muss die Show verlassen

Die dritte Gruppe hatte es bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” in sich. Sam Dylan, Christina Dimitriou und Oliver Sanne mussten an ihrem letzten Tag nochmal zu einer Prüfung antreten. Danach stand die Entscheidung an: Wer von den drei Kandidaten wird ins Halbfinale einziehen?

Die Erfolge bei den Prüfungen in der Dschungelshow sind eher überschaubar – bisher konnte keine Gruppe die Höchstzahl an Sternen abräumen. Auch Sam Dylan, Christina Dimitriou und Oliver Sanne konnten in den Challenges nicht wirklich punkten. Aus Boxen gefüllt mit Mehlwürmern oder Innereien mussten sie mit ihrem Gesicht die Puzzleteile rausholen – die Hände durften sie dabei nicht benutzen.

0 Sterne bei Prüfung

Die Puzzleteile mussten dann einen Stern ergeben – da sie jedoch nicht alle in den Boxen gefunden haben, konnte der Stern nicht verollständigt werden. Damit holte das Trio keinen einzigen Stern! AUTSCH! Das haben sich Sam Dylan, Christina Dimitriou und Oliver Sanne sicher anders vorgestellt.

Zum Ende der Sendung kamen die drei Kandidaten ins Studio und die Entscheidung stand an, wer ins Halbfinale zieht und die Show verlassen muss. Oliver Sanne hat keine Chance mehr auf das "Goldene Ticket" und ist ausgeschieden. Sam Dylan und Christina Dimitriou kämpfen weiter.