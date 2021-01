Dschungelshow 2021: Oliver Sanne hatte 5 Wirbelsäulen-OPs

Oliver Sanne wurde als der Bachelor bei RTL bekannt. Der ehemalige Rosenkavalier gehört zu den Kandidaten bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. KUKKSI stellt ihn vor und verrät, wie er privat tickt.

Oliver Sanne machte sein Abitur auf dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn. Von Januar 2008 bis Dezember 2010 absolvierte er ein duales Studium im Fach „Fitnessökonomie“ an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Köln. Dieses schloss er mit dem Bachelor of Arts ab.

Sanne absolvierte Fort- und Weiterbildungskurse in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Fitness. Nach seinem Studienabschluss war er zwei Jahre als Leiter der Abteilung „Fitness und Personal Training“ und anschließend als Personal Trainer und Fitness Manager bei der Fitness First Germany GmbH tätig. Seit Anfang 2013 arbeitet er als selbständiger Fitnessökonom und Gesundheitsberater in Düsseldorf. Am 21. Dezember 2013 wurde Oliver Sanne im Van der Valk-Resort in Linstow, Kreis Güstrow zum Mister Germany gewählt. Er war als „Mister Westdeutschland“ zur Wahl angetreten und konnte sich erfolgreich gegen 17 weitere Mitbewerber durchsetzen. Sanne erhielt als Gewinner einen einjährigen Exklusiv-Vertrag mit der Miss Germany Corporation Deutschland.

Der Vorjahressieger Jörn Kamphuis sprach von einem verdienten Titelgewinn Sannes: Oliver habe einen „super Mix aus Präsenz und Männlichkeit“. Sanne war als Jugendlicher kein sportlicher Mensch, wie er anlässlich der Mister-Germany-Wahl in einem Interview erklärte. Im Alter von 19 Jahren wog er 120 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,94 m. Im Sommer 2006 entschloss er sich, abzunehmen und Sport zu machen. Innerhalb von knapp vier Monaten reduzierte Sanne durch ein intensives Trainingsprogramm und Ernährungsumstellung sein Körpergewicht um über 30 Kilogramm. In den folgenden Jahren hatte er seinen Körper kontinuierlich trainiert und aufgebaut; nach einem Jahr im Fitnessstudio arbeitete er bereits selbst als Personal Trainer.

Oliver Sanne war 2015 der Bachelor

Im Jahr 2015 wurde Oliver der Bachelor bei RTL und war somit der begehrteste Junggeselle Deutschlands. Dies ist zwar Ansichtssache aber er hatte diesen Titel zumindest schriftlich in der Tasche. Somit durfte er aus 22 Begehrten Damen eine Herzdame aussuchen. Leider hielt die Beziehung zu Liz Kaeber nicht lang und somit gab es leider zu diesem Zeitpunkt noch kein “Happy End“ für Oliver.

Er erlitt einen Bandscheibenvorfall

Im Gegenteil, bei dem Versuch, das maximale aus seinem Körper herauszuholen, um an einem Bodybuilding Contest teilzunehmen, erlitt er einen schmerzhaften Bandscheibenvorfall, der fünf Operationen an der Wirbelsäule mit sich brachte. Kurz wurde es still um ihn, in dieser Zeit kämpfte er sich zurück ins Leben, wurde wieder unabhängig, gesundheitlich und beruflich ging es bergauf. Auch in der Liebe gab es wieder fröhliche Neuigkeiten: im Juni 2018 lernte er seine jetzige Verlobte Jill Rock kennen, um ihre Hand hielt er nach seinem Sieg am 18.09.20 bei großen SAT 1 Promiboxen an. Die Hochzeit findet in diesem Jahr statt. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!