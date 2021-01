Dschungelshow 2021: Mega-Krach zwischen Bea Fiedler & Lars Tönsfeuerborn!

Bisher ging es bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ziemlich harmonisch zu. Doch das wird sich nun schlagartig ändern: Zwischen Bea Fiedler und Lars Tönsfeuerborn knallt es nämlich gewaltig! Und auch eine neue Prüfung steht für das Trio an.

Noch nie gab es am ersten Tag so viel Krawall, noch nie flossen schneller die Tränen und noch nie wurde Dr. Bob so hemmungslos angebaggert. Auch am zweiten Tag der zweiten Gruppe um Schauspielerin Bea Fiedler, “Prince Charming”-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz verspricht Zoff – und das Trio erwartet ein Prüfungsklassiker im Cabrio-Buggy.

Bei Bea Fiedler liegen die Nerven blank

Bea zieht die Stimmung im Tiny House runter: Erst kurze Zeit unter einem Dach und schon ist Ex-Playmate Bea Fiedler mit den Nerven am Ende. Die 63-Jährige hat an Tag 2 die Nase voll – und auf nur 18 Quadratmeter geht das den 30 Jahre jüngeren Mitbewohnern, Lydia Kelovitz und Lars Tönsfeuerborn, natürlich nicht spurlos vorbei. Vor allem der “Prince Charming”-Gewinner hat keinen Bock auf schlechte Stimmung und macht der Schauspielerin deshalb eine ordentliche Ansage: “Schrei die Worte [Anm.: ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus‘] und dann ist es gut!”

Darum geht es in der neuen Prüfung

Ein Prüfungsklassiker! Mit dem Cabrio-Buggy müssen Bea, Lars und Lydia einen Parcour im Außenbereich durchfahren. Die Schwierigkeit dabei: Lars trägt eine blickdichte Brille und sitzt am Steuer. Bea sitzt neben ihm mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, trägt Kopfhörer und kann nichts hören. Lydia sitzt auf dem Rücksitz, hat den Mund verbunden und kann nicht sprechen. Sie ist die einzige, die die Strecke einsehen kann.

Aufgabe des Trios ist es, den Parcours mit dem Cabrio-Buggy zu absolvieren und es binnen 15 Minuten über die Ziellinie zu schaffen. Nur dann ist die Prüfung gewonnen und die Sterne werden gewertet. Insgesamt können bei dieser Prüfung 6 Sterne erspielt werden. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Gewusst? ER ist die deutsche Stimme von Dr. Bob!