Lydia Kelovitz: Sie war als Leder-Lady bei DSDS!

Bei “Deutschland sucht den Superstar” hat Lydia Kelovitz damals Dieter Bohlen geschockt. Die Kandidatin zeigte sich nämlich in einem knappen Leder-Outfit. Nun geht die Sängerin in die Dschungelshow bei RTL – doch wie freizügig wird sie sich dort zeigen?

Mit einem engen Leder-Outfit und Peitsche präsentierte sich Lydia Kelovitz damals bei “Deutschland sucht den Superstar”. Dieter Bohlen war alles andere als begeistert von ihrem Look. Sie hat es auf den siebten Platz der Castingshow geschafft – bei den Zuschauern konnte sie damit zumindest punkten.

Das sagte die Leder-Lady nach ihrem DSDS-Aus

“Ich bin sehr stolz, dass ich es soweit geschafft habe und das ich die Möglichkeit hatte, so viele Menschen zu erreichen. Ich werde das auch nutzen und dort anknüpfen, wo ich jetzt aufgehört habe”, sagte Lydia Kelovitz damals nach ihrem DSDS-Aus im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und weiter: “Ich habe bei DSDS sehr gelernt, weil man auch viele Aufgaben erhalten hat. Man ist an seine Grenzen gegangen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit so vielen professionellen Leuten zusammenarbeiten konnte und das die Juroren immer konstruktive Kritik gegeben haben, dass man sich verbessern konnte.”

Wird Lydia Kelovitz auch in der Dschungelshow polarisieren?

Die gelernte Bank- und Versicherungskauffrau war bereits als Wrestlerin aktiv. Sie ist eine echte Rampensau und hat einen wilden Charakter – in der Dschungelshow könnte sie daher polarisieren. Zu ihren schrägen Outfits sagte sie damals zu KUKKSI: “Pietro meint, ich bin ein bunter Vogel. Deshalb wollte ich kein schwarzes Outfit, sondern was Glänzendes mit lila. Da ich eine Wrestlerin bin, wollte ich auch mal meine wilde Seite zeigen.” Über sich sagte Lydia Kelovitz: “Ich versuche immer, mich selber zu toppen.” Und das ist ihr bei DSDS auch gelungen – aber wird sie auch in der Dschungelshow polarisieren? RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!