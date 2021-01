Dschungelshow 2021: Ekel-Alarm bei der 2. Prüfung!

Bei der ersten Prüfung bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” gab es bereits viele Tränen bei Zoe Saip. Die ehemalige GNTM-Kandidatin muss gemeinsam mit Mike Heiter und Frank Bussbroich zur nächsten Prüfung antreten. KUKKSI verrät dazu erste Details!

Die zwölf Dschungelshow-Kandidaten werden dieses Jahr nicht in Australien ausgesetzt, sondern in ein Tiny House in Hürth bei Köln. Influencer Mike Heiter, Model Zoe Saip und Reality-Urgestein Frank Fussbroich kämpfen derzeit um das “Goldene Ticket” für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien.

Darum geht es in der zweiten Prüfung “Decodieren”

In dieser Prüfung geht es zwar am Ende um die Gesamtleistung, doch jeder Bewerber erspielt dabei “eigene” Sterne. Sollte ein Bewerber (oder zwei) die Prüfung verweigern, können die Anderen trotzdem um ihren Anteil an Sternen spielen. Der Bewerber, der zu dieser Prüfung nicht antreten möchte, schaut seinen Mitbewerbern bei der Prüfung zu. Insgesamt können bei dieser Prüfung 9 Sterne erspielt werden, drei Sterne pro Bewerber. Die Bewerber stellen sich jeweils vor eine Plexiglasbox. Die Reihenfolge geben wir vor. Nun muss der erste Bewerber in seine Plexiglasbox greifen und dort unter Tieren und Sand nach Codes suchen. Diese stehen auf kleinen Holzplättchen, die auf dem Boden der Plexiglasbox festgenagelt sind.

9 Sterne können erspielt werden

Dadurch kann man die Holzplättchen nicht aus der Box entnehmen, die Bewerber müssen sich die Codes also merken. Im Set stehen pro Bewerber zudem drei Gitterboxen, in denen sich je ein Stern befindet. Diese Gitterboxen sind mit jeweils zwei Zahlenschlössern verriegelt. Aufgabe der Bewerber ist es, sich die Codes in der Box zu merken und damit die Zahlenschlösser zu öffnen. Jeder Bewerber hat ein Zeitlimit von 3 Minuten. Er gewinnt die Anzahl der Sterne, die er binnen des Zeitlimits aus den Gitterboxen befreien und in seinem Sternenbeutel sichern konnte. Dann ist der nächste Bewerber an der Reihe. Talkgäste der zweiten Live-Show sind Willi Herren, Dolly Buster und Désirée Nick aus der 2. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". RTL und TVNOW zeigen "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" täglich um 22:15 Uhr live.