Dschungelshow 2021: Dr. Bob will es den Kandidaten schwer machen!

Er ist der Arzt, dem die Stars vertrauen: Dr. Bob ist aus dem Dschungelcamp nicht mehr wegzudenken! Bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” darf er natürlich nicht fehlen. Nun ist der Doc in Deutschland angekommen.

Dr. Bob gehört seit der ersten Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” einfach dazu. Und auch, wenn die Show in diesem Jahr anders ausfällt, darf er meinfach nicht fehlen. RTL hat Dr. Bob für die Dschungelshow extra einfliegen lassen.

Prince Damien wartet am Airport

Der berühmte Doc kam am Frankfurter Flughafen an – und dort wartete auf ihn Besuch! Denn Prince Damien hat ihn am Airport empfangen. “Es hat mich einfach umgehauen. Er ist mein größter Fan und ich seiner. Es ist wirklich eine Ehre, dass er so früh am Morgen aufgestanden ist für mich. Es ist einfach wunderschön”, erzählt Dr. Bob im Interview mit RTL. In Australien ist gerade Sommer – in Deutschland ist es um die 0 Grad und Schnee eher sehr winterlich. Für Dr. Bob war das eine ziemliche Ungewöhnung: “Der Flug war großartig. Gerade noch stand ich am Strand, wo die Sonne scheint und jetzt befinde ich mich plötzlich mitten im Schnee. Ich stehe total unter Strom”, sagt der Arzt.

Das sagt Dr. Bob zur Dschungelshow

Und wie sehr freut er sich eigentlich auf die Show? “Die Umstände sind wegen Covid nicht ganz ideal. Aber es ist eine wundervolle Idee, die Show auf diese Weise in Deutschland stattfinden zu lassen. Es wird eine aufregende Show. ich werde es den Kandidaten schwer machen, aber gleichzeitig auch fair. Und ich werde wundervolle Freunde wieder treffen, darauf freue ich mich”, sagt Dr. Bob zu RTL. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!