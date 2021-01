Dschungelshow 2021: Die dritte Gruppe zieht ein!

Und täglich grüßt das Murmeltier! Am Tag 7 zieht bereits Gruppe 3 ins Tiny House in der Dschungelshow ein. Wieder werden Koffer ausgepackt: Reality-Star Christina Dimitriou (28), Bachelor Oliver Sanne (34) und „Prince Charming“-Teilnehmer Sam Dylan (29) beziehen das kleine Heim – und sind erstmal geschockt: “Das ist nicht alles, oder?“, äußert sich Sam erschrocken.

Wer beweist sich in den kommenden drei Tagen als dschungeltauglich? Und welche zwei Kandidaten folgen Zoe Saip, Mike Heiter, Lydia Kelovitz und Lars Tönsfeuerborn ins Halbfinale? Um 22.15 Uhr präsentieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die siebente Live-Show von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. Talkgäste sind heute unter anderem Evelyn Burdecki, Peter Orloff, Gisele Oppermann und Felix van Deventer aus der 13. Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”.

So wird die Prüfung “Um Kopf und Kragen”

In der ersten „Dschungelprüfung-Tauglichkeitsprüfung“ von Christina, Sam und Oliver geht’s um Kopf und Kragen! Das neue Trio muss die Köpfe in Holzboxen stecken. Allein bleiben sie nicht, denn die Boxen werden mit tierischen Besuchern befüllt, unter anderem Schlangen, Kakerlaken und Mehlwürmer.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich stellen den Kandidaten nacheinander Wissensfragen, die sie richtig beantworten müssen. Insgesamt können 12 Sterne erspielt werden. 4 Sterne pro Bewerber. Für Sam und Christina wird die Prüfung zu einer echten Herausforderung! Ersterer ist klaustrophobisch und zweitere hat Angst vor Schlangen… „Isch fick mein ganzes Leben“, schimpft Reality-Star Christina. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: So lebt Dr. Bob in Down Under!