Nach zwei Wochen Dschungelshow standen die vier Finalisten fest. Im großen Showdown kämpften Society-Lady Djamila Rowe, Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic, Influencer Mike Heiter und Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn um das „Goldene Ticket“ und 50.000 Euro Siegprämie.

Die Stars mussten nochmal zu einer Dschungelprüfung antreten. Nacheinander und einzeln treten die Finalisten Filip, Lars, Djamila und Mike zur Prüfung „My Air is Away“ an und zeigen vollsten Körpereinsatz. Djamila holt sich eine blutige Lippe! Um 5 Sterne zu erkämpfen, müssen die Kandidaten sich innerhalb von sieben Minuten den Weg durch einen Tunnel bahnen. Die Krux: Der Tunnel steht komplett unter Wasser, das eiskalt ist!

Um Luft zu holen und an die Sterne zu kommen, müssen die Kandidaten ihre Köpfe in Boxen stecken. Die Boxen sind gefüllt mit ekeligen und gefährlichen Dschungelgetier. In den Boxen befinden sich Gewinde, an denen die Sterne festgeschraubt sind. Mit der Zunge müssen die Kandidaten nun die Sterne befreien. Die mittlere Box ist die größte der fünf Kammern. Hier können die Kandidaten stehen und müssen die Sterne von Schnüren abknoten. Wer hat die beste Taktik, holt die meisten Sterne und beweist sich als dschungeltauglich?

Der Gewinner steht fest

Doch nur einer gewinnt und darf nächstes Jahr nach Australien fliegen. Wer sitzt im Januar 2022 mit Lucas Cordalis im australischen Dschungel? Für wen hat sich das größte Abenteuer des Lebens ausgeträumt? Und wer ist Star, der heute live als dritter Dschungelcamp-Kandidat verraten wird? Sonja Zietlow und Daniel Hartwich haben verkündet, wer die Dschungelshow gewonnen hat und somit ins Dschungelcamp 2022 einziehen wird: Der glücklicher Sieger ist Filip Pavlović. Schon gelesen? Offiziell bestätigt: Lucas Cordalis zieht ins Dschungelcamp!