Dschungelshow 2021: Frank Fussbroich muss die Show verlassen!

Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich haben bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” die vergangenen Tage im Tiny House verbracht. Nun musste der erste Kandidat die Show verlassen!

Die Kandidaten mussten auf engen 18 Quadratmeter zusammenleben. Privatsphäre? Fehlanzeige! Selbst das Klo stand mitten im Raum – das war besonders für Zoe Saip ein Problem. Deshalb hatte die Ex-“Germany’s next Topmodel”-Kandidatin einen Plan: Sie trinke kaum Wasser, damit sie nicht auf Toilette muss.

Zoe Saip ist mit der Toilettensituation unzufrieden

Zoe Saip machte deutlich, dass sie von der Toilette absolut nicht begeistert sei – diese ist schließlich nur durch einen Stoffvorhang abgetrennt. Sie habe besonders ein Problem damit, dass ihr die männlichen Kandidatin beim “Pipi machen” zuhören. “Ich trinke maximal einen Becher am Tag, damit ich nicht auf Toilette muss”, sagte sie. Die Situation sei für die GNTM-Zicke sehr belastend – und dann ging sie doch auf die Toilette! Aber erst dann, als Frank Fussbroich und Mike Heiter geschlafen haben.

Der erste Kandidat muss die Show verlassen

Die Kandidaten mussten außerdem nochmal zur Dschungelprüfung antreten. Dabei mussten Zoe Saisp, Mike Heiter und Frank Fussbroich ihren Kopf in einen Plexiglashelm stecken – darin befanden sich Tiere wie Ratten oder Schlangen. Darin befanden sich Sterne, welche losgeknotet werden mussten. Jeder Teilnehmer hatte drei Minuten Zeit und hatte die Chance, drei Sterne zu holen – insgesamt waren daher 9 Sterne möglich. Nach dem Ende der Dschungelprüfung musste einige Minuten später der erste Kandidat gehen: Frank Fussbroich hat die wenigsten Anrufe bekommen und muss die Dschungelshow daher verlassen. Zoe Saip und Mike Heiter haben es ins Halbfinale geschafft und können weiter auf das “Goldene Ticket” hoffen. In der kommenden Sendung zieht die zweite Gruppe in das Tiny House. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Gewusst? ER ist die deutsche Stimme von Dr. Bob!