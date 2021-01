Dschungelshow 2021: Das sind die Voting-Ergebnisse!

“König von Hürth” ist Filip Pavlovic! Der Bachelorette-Kandidat gewann im Dschungelshow-Finale ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und das “Goldene Ticket” für die 15. Jubiläumsstaffel von “Ich bin ein Star – holt mich hier raus”. Gemeinsam mit Harald Glööckler und Lucas Cordalis fliegt Filip Pavlovic 2022 ins Dschungelcamp nach Australien.

Nach zwei Wochen “Dschungelshow” kämpften die vier Finalisten Society-Lady Djamila Rowe (53), Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (26), Influencer Mike Heiter (28) und Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (30) um das “Goldene Ticket”. Filip Pavlovic gewann und ist “König von Hürth”. Im Showdown erspielte er bei der Prüfung “My Air is Away” gegen seine drei Mitbewerber alle fünf Sterne. Im “finalen Finale” trat er in der “Essens-Dschungelprüfung-Tauglichkeitsprüfung” gegen Djamila Rowe an. Beiden drehte sich der Magen um und sie holten null Sterne. Am Ende entschieden sich die Zuschauer für Filip Pavlovic.

Harald Glööckler geht auch ins Dschungelcamp

In der “Dschungelshow” beurteilte Dr. Bob die Bewerber und Harald Glööckler gab während der Live-Show seine Teilnahme für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien bekannt: “Ich muss raus aus der Komfortzone, ich gehe wirklich gerne in den Dschungel und ich freue mich sehr darauf”, erzählte er. Neben Lucas Cordalis und Filip Pavlovic ist er damit der dritte offizielle Kandidat von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” im Jahr 2022.

Das sind alle Voting-Ergebnisse

Filip und Djamila haben sich schon in ihrer Gruppe ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Doch auch im Finale war es ziemlich knapp – am Ende konnte jedoch der Bachelorette-Kandidat die meisten Stimmen für sich verbuchen.

Vorentscheidung im Finale

Djamila: 31,87 Prozent

Filip: 26,55 Prozent

Mike: 21,60 Prozent

Lars: 19,98 Prozent

Entscheidung im Finale