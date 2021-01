Dschungelshow 2021: Das erste Halbfinale steht an!

Bei RTL läuft das erste Halbfinale von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. Die Stars müssen sich wieder in einer Prüfung beweisen – aber wer fliegt raus? Und welche Kandidaten haben weiter die Chance auf das “Goldene Ticket”?

Im ersten Halbfinale der Dschungelshow geht es für Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn, Lydia Kelovitz und Mike Heiter in der Prüfung hoch hinaus – und zwar auf 14 Meter Höhe! Nur zwei Kandidaten ziehen ins Finale ein und für zwei platzt der Traum von Australien. Wer gewinnt das “Goldene Ticket“? Wer wird König oder Königin von Hürth?

Dschungelshow-Halbfinalprüfung “Durchgedreht”

Bei der Prüfung „Durchgedreht“ treten die Halbfinalisten einzeln nacheinander an. Die Reihenfolge: Zoe, Lars, Lydia und Mike. Jeder kann 3 Sterne erspielen. Die Kandidaten werden in ein Sicherheitsgeschirr geschnürt, auf eine Plattform in 14 Meter Höhe gezogen und hier auf einen Stuhl platziert, der auf einer Drehscheibe steht.

Nach dem der Stuhl ordentlich durchgedreht wurde und zum Stehen kommt, müssen die Kandidaten in schwindelerregender Höhe über eine schmale Plexiglas-Planke laufen und unterwegs Sterne einsammeln. Es gewinnt der- oder diejenige, die die meisten Sterne einsammelt und dafür die wenigste Zeit benötigt. Lucas Cordalis und Carlo Thränhardt sind als Talkgäste eingeladen und sprechen über die 1. Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: So lebt Dr. Bob in Down Under!