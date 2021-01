Dschungelshow 2021: Darum macht Christina Dimitriou wirklich mit!

Christina Dimitriou gehört zu den Kandidatinnen der Staffel von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. Kurz vor ihrem Einzug in die Show hat der Reality-TV-Star verraten, weshalb sie wirklich in der Show mitmacht.

Die Dschungelshow will Christina Dimitriou ordentlich aufmischen. Sie ist in der dritten Gruppe dabei und wird gemeinsam mit Ex-“Bachelor” Oliver Sanne und “Prince Charming”-Teilnehmer Sam Dylan ins Tiny House ziehen. Die Beauty wollte schon immer ins Dschungelcamp und wird alles geben, um das “Goldene Ticket” zu ergattern.

Darum macht sie in der Dschungelshow mit

“Der Dschungel ist für mich ein Riesen-Traum. Ich wollte schon immer dort mitmachen und natürlich habe ich den größten Respekt vor den Dschungel-Prüfungen, aber es kann mich nur noch stärker machen und ich möchte meine Ängste überwinden und das Ding rocken und gewinnen”, erzählt Christina Dimitriou im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Würde sich Christina Dimitriou auch nackt zeigen?

Bei Instagram zeigt sich Christina Dimitriou auch gerne mal mal freizügig – aber wird sie auch in der Dschungelshow ihre sexy Kurven präsentieren? “Tue ich das ( lach)? Also wenn werdet ihr mich im Bikini zu sehen bekommen”, so der Reality-TV-Star kurz vor ihrem Einzug.

Der Reality-TV-Star kann auch die Krallen ausfahren

Christina Dimitriou kann auch mal ordentlich die Krallen ausfahren – das hat sie bereits auch in der Dschungelshow gezeigt. Doch kann es auch mal richtig eskalieren? “Kommt natürlich drauf an. Wenn jemand versucht, sich mit mir zu streiten oder hinter meinem Rücken zu lästern, kann es knallen. Ich hasse solche Spielchen. Ich bin keine, die den Mund hält”, sagt Christina Dimitriou zu KUKKSI. Mit ihr wird es in der RTL-Show ganz sicher nicht langweilig! RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Christina Dimitriou: Kampfansage an die Dschungel-Konkurrenz!