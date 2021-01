Dschungelshow 2021: Dadurch wurde Filip Pavlovic bekannt!

Bei RTL steht der Dschungel in den Startlöchern – auch, wenn die Show nicht in Australien stattfinden kann. Filip Pavlovic gehört zu den Kandidaten bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” bei RTL. KUKKSI verrät, wodurch der Hottie bekannt geworden ist und wie er privat tickt.

Filip Pavlovic ist am 21.06.1994 in Hamburg geboren, ist 26 Jahre alt und wohnt in der in seinen Augen schönsten Stadt der Welt, in Hamburg. Er sagt über sich selbst, dass er in seinem Leben nicht immer richtig gehandelt hat. So hat er seine zwei Ausbildungen zum KFZ-Mechatroniker und Glaser abgebrochen und im Anschluss ein duales Studium zum Fitnesstrainer begonnen und ebenfalls nicht abgeschlossen – er selbst sagt, dass er einfach nach etwas Anderem in seinem Leben gestrebt hat.

Filip Pavlovic war Bachelorette-Kandidat

Da er damals keinen festen Job hatte, stieg er in dem Unternehmen seiner Mutter in die Reinigungsbranche ein. Man kennt Filip aus verschiedenen TV-Formaten, wie der “Bachelorette” und “Bachelor in Paradise”, in denen er nach der großen Liebe gesucht hat. Seine Suche ist laut eigener Aussage bis heute vergeblich. Zu seinen Hobbies zählen neben dem Kraftsport auch das Fußball spielen und seit seiner Teilnahme beim Promiboxen auch das Boxtraining. Neben dem Sport, verbringt Filip die meiste Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie.

So beschreiben ihn seine Freunde

Seine Freunde beschreiben ihn als lustigen und sympathischen Chaoten, der jeden Tag mit viel Lebensfreude angeht. Jeder der ihn kennt weiß, dass er “Hummeln im Hintern” hat und schwer zu Hause bleiben kann, ohne etwas zu unternehmen. Zum Stichwort Hummeln hoffe er, dass er Krabbeltieren im Dschungel eher nicht über den Weg laufe, hofft aber sehr darauf, 2022 nach Australien fliegen zu dürfen und freut sich auf die gesamte Zeit mit den dazugehörigen Prüfungen. Ob er das “Goldene Ticket” ergattern wird? RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!