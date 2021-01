Dschungelshow 2021: Bea Fiedler muss ihre Kippen abgeben!

Bei Bea Fiedler qualmt es gewaltig! In der Dschungelshow zündet sich der “Eis am Stiel”-Star eine Kippe nach der anderen an. Doch damit ist bald Schluss: Wegen Regelverstößen muss sie ihre Zigaretten abgeben. Ist die Schauspielerin nun eine tickende Zeitbombe?

Harmonie? Fehlanzeige! Bei Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn und Bea Fiedler hat bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” zogen dunkle Wolken auf. Denn zwischen der Schauspielerin und dem “Prince Charming”-Kandidat hat es ordentlich gekracht. Denn er konnte ihre Naivität nicht nachvollziehen – besonders, als Bea Fiedler keine Zigaretten mehr hatte, war das Konfliktpotential sehr hoch.

Konfliktpotential im Tiny House

Bea wollte bei Lars einige Zigaretten schnorren – doch das ist ein Regelbruch! Das wollte der “Prince Charming”-Kandidat einfach nicht riskieren. “Lars – Arsch. Ich hasse Leute, die geizig sind. Er hat so typisch das Gesicht, dem man links und rechts eine reinhauen möchte”, erzählte sie wütend in der Dschungelshow. Bea Fiedler ist eine Kettenraucherin und zündet sich eine Zigarette nach der anderen an. Im Tiny House muss sie jedoch mit deutlich weniger Kippen klar kommen. “Morgens rauche ich eine nach der anderen. Manchmal können es schon so 20 Zigaretten sein”, so die 63-Jährige.

Bea Fiedler muss ihre Zigaretten abgeben

Bea Fiedler lässt keine Möglichkeit aus, um sich mit den anderen Kandidaten zu zoffen – sei es bei Diskussionen ums Duschen oder Alkohol. Die "Eis am Stiel"-Ikone fährt öfter ihre Krallen aus. Doch nun kommt es richtig bitter! Denn Bea Fiedler werden ALLE Zigaretten entzogen. AUTSCH! Das könnte für zusätzliches Konfliktpotential im Tiny House sorgen. Grund dafür sind Regelverstöße, welche von Bea Fiedler begangen wurden – aber gegen was hat sie genau verstoßen?