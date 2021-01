Dschungelshow 2021: Echse gestorben? PETA erstattet Anzeige!

Die Dschungelshow findet nicht in Australien statt, sondern in Hürth bei Köln – wilde Tiere gibt es in den Prüfungen aber dennoch. Doch genau das ist PETA ein Dorn im Auge: Die Tierschutzorganisation meint, dass eine Echse bei einer Challenge ums Leben gekommen sei und hat deshalb eine Anzeige gegen die Produktionsfirma ITV erstattet. Der Sender weist die Vorwürfe zurück.

Zoe Saip, Mike Heiter und Frank Fussbroich haben nicht nur einige Tage im Tiny House verbracht, sondern mussten auch einige Prüfungen absolvieren – und die hatten es teilweise in sich! Und klar: Natürlich durften dabei auch einige Tiere nicht fehlen. Doch genau das stößt PETA sauer auf: Die Tierschutzorganisation meint, dass eine Wasseragame bei einer Challenge gestorben sei und hat deshalb eine Anzeige erstattet.

Ist eine Echse bei einer Prüfung gestorben?

“Bei der ersten Sendung der neuen Dschungelshow ist nun eine Echse während einer Prüfung offensichtlich qualvoll gestorben”, heißt es auf der Internetseite von PETA. “Bei der ersten Dschungelprüfung mussten die Kandidaten Aufgaben in einem Wassertank lösen, in dem sich verschiedene Tiere wie Schlangen und Echsen befanden. Die Tiere waren sichtlich gestresst und versuchten verzweifelt, aus dem Wasser zu kommen. Am Ende der Prüfung war eine Echse, offenbar eine Grüne Wasseragame, tot. Im Tank von Zoe Saip war das Tier mit dem Bauch nach oben regungslos zu sehen”, heißt es in dem Statement weiter.

RTL meldet sich zu Wort

Doch ist tatsächlich ein Tier bei der Dschungelprüfung gestorben? RTL weist die Vorwürfe von PETA zurück. "Kein Tier ist während der Dreharbeiten zu Schaden gekommen. Alle Tiere sind wohlauf", erklärte ein Sendersprecher laut der Bild-Zeitung. "Das Tierwohl steht bei dieser Produktion absolut im Vordergrund", stellte der Sender weiter klar. RTL und TVNOW zeigen "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" täglich um 22:15 Uhr live.