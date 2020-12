Dschungelshow 2021: Alle Infos, Sendezeiten, Drehort & Livestream

Das Dschungelcamp in Australien kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. RTL plant satttdessen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” – in der 15-teiligen Event-Show entscheidet sich, wer ins Dschungelcamp 2022 einziehen wird.

Die TV-Macher stehen in Corona-Zeiten vor schwierigen Herausforderungen – auch beim Dschungelcamp. Eigentlich startet immer im Januar die Erfolgsshow – eine Produktion in Australien oder Wales war wegen der Gesundheitslage undenkbar. Stattdessen soll es eine Dschungelshow aus Deutschland geben – moderiert wird auch diese von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Dr. Bob wird extra aus Australien eingeflogen. KUKKSI fasst alle Infos zur Dschungelshow zusammen!

So funktioniert die Dschungelshow

In “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” müssen die Kandidaten ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Welche Promis die Show verlassen müssen, entscheiden allein die Zuschauer. Die Teilnehmer kämpfen in der 15-teiligen Event-Show um das “goldene Ticket” für den Einzug für die kommende Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich blicken außerdem gemeinsam mit vielen Dschungelstars auf 14 Jahre der Erfolgsshow zurück. Im großen Finale am 29. Januar entscheiden dann die Zuschauer, wer ins Dschungelcamp 2022 einziehen darf. Der Sieger erhält außerdem eine Siegprämie von stolzen 50.000 Euro.

Die Sendezeiten

15.01.2020 um 22:15 Uhr

16.01.2020 um 22:15 Uhr

17.01.2020 um 22:15 Uhr

18.01.2020 um 22:15 Uhr

19.01.2020 um 22:15 Uhr

20.01.2020 um 22:15 Uhr

21.01.2020 um 22:15 Uhr

22.01.2020 um 22:15 Uhr

23.01.2020 um 22:15 Uhr

24.01.2020 um 22:15 Uhr

25.01.2020 um 22:15 Uhr

26.01.2020 um 22:15 Uhr

27.01.2020 um 22:15 Uhr

28.01.2020 um 22:15 Uhr

29.01.2020 um 22:15 Uhr

Wo liegt der Drehort?

Das Dschungelcamp wird eigentlich in Australien produziert – das ist aber wegen der Pandemie einfach unmöglich. RTL wollte ursprünglich nach Wales ausweichen, wo auch die britische Version produziert wurde. Dort sollte die Show auf der berühmten Burg Gwrych Castle gedreht werden. Doch das Risiko war wohl doch zu groß und der Sender hat sich dagegen entschieden. Damit Dschungelfans aber nicht ganz auf das Spektakel verzichten müssen, gibt es 2021 die Dschungelshow. Diese wird in Deutschland produziert – und zwar in Köln. Im Jahr 2022 soll das dann wieder das richtige Dschungelcamp geben – und sollte es die Gesundheitslage zulassen, dann auch wieder in Australien.

Livestream und Wiederholung

Einen Livestream gibt es natürlich auch! Über TVNOW kannst du “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” live verfolgen. Die aktuelle Episode werden außerdem nach der TV-Ausstrahlung online gestellt. Mit der Premium-Version kannst du dir sogar die ehemaligen Staffeln von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” anschauen. Von der Dschungelshow gibt es übrigens auch eine Wiederholung: Diese läuft täglich um 0:30 Uhr bei RTL. Schon gelesen? RTL erklärt: So funktioniert die Dschungelshow!