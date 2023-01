Dschungelcamp-Wiedersehen: Mega-Eskalation! Cosimo Citiolo stürmt aus Baumhaus

Die neue Dschungelkönigin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde gekürt. Djamila Rowe konnte sich im Finale durchsetzen und hat sich die Krone geschnappt. Doch das Wiedersehen der Stars steht noch an – und dort knallt es gewaltig.

Wer hätte das gedacht: Djamila Rowe sprang als Ersatzkandidatin kurz vor Showstart ein und war für den Cast der diesjährigen Staffel zuerst gar nicht vorgesehen. Und nun ging die 55-Jährige als Siegerin aus der Show. Auch sonst hatte es die diesjährige Dschungelcamp-Staffel in sich – von vielen Tränen, bis hin zu Emotionen und Zoff.

Heftiger Zoff beim Dschungelcamp-Wiedersehen

Und mit dem Zoff geht es wieder – und zwar beim Dschungelcamp-Wiedersehen. Denn wie RTL.de vorab in einer Pewvie verrät, fliegen in der Show richtig die Fetzen. Einige Stars haben sich wohl noch richtig viel zu sagen. Jolina Mennen und Cecilia Asoro giften ziemlich gegen Cosimo Citiolo. Und der hat dann die Nase so voll, dass er sogar das Baumhaus verlässt. Autsch!

Bereits im Dschungelcamp sind sich Jolina Mennen und Cosimo Citiolo immer wieder angegangen. Offenbar sind die beiden damit noch längst nicht fertig, denn in der Wiedersehens-Show eskaliert erneut der Streit zwischen den beiden Ex-Campern. Als sich dann auch noch Cecilia Asoro einmischt, wird es für den „Checker vom Neckar“ endgültig zu viel. Was sich die Streithähne wohl genau sagen werden? Und wie reagieren die anderen Camper darauf? Das zeigt RTL beim großen Wiedersehen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Montag um 20:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!