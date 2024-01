Dschungelcamp-Star litt an Essstörung: So sah Twenty4Tim früher aus!

TRIGGER-WARNUNG | In diesem Artikel geht es um Essstörungen. Wenn du dich selbst von dem Thema betroffen fühlst, kann es sein, dass dich der Artikel triggert. Gehe deshalb bitte bewusst und eigenverantwortlich mit dem nachfolgenden Text um.

Twenty4Tim litt im Teeniealter an einer Essstörung. Der Influencer geht nun ins Dschungelcamp. Die RTL-Show könnte für ihn eine Herausforderung werden, denn auf dem Speiseplan stehen vor allem Reis und Bohnen. Der YouTuber spricht über sie Sorge vor einem Rückfall.

Im Netz hat Twenty4Tim eine riesige Community. Nun beginnt für ihn ein komplettes neues Abenteuer. Denn der Influencer gehört zu den zwölf Kandidat*innen der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der Influencer hat Bedenken, dass seine frühere Essstörung aufgrund der strikten Ernährung im Dschungelcamp wieder triggern könnte.

Bereits vor sechs Jahren veröffentlichte Twenty4Tim ein Video auf YouTube, in dem er das Thema Essstörung offen thematisiert. Mit 14 Jahren wog der Influencer knapp 100 Kilo. Er war damit unzufrieden und begann, seine Ernährung umzustellen und viel Sport zu treiben – irgendwann habe er es jedoch übertrieben. Denn Twenty4Tim nahm teilweise täglich nicht mehr als zwei Brote zu sich, wie er selbst offenbarte.

Er hatte keine Kraft mehr, schafft aber später die Wende und beginnt, wieder mehr zu essen. „Habe schon Angst, dass es meine frühere Essstörung triggern könnte“, gibt es laut RTL zu bedenken. Die Sorge ist laut einem Mediziner nicht ganz unberechtigt. „Essstörungen haben nichts mit dem Magen zu tun, sondern mit dem Kopf“, sagt Dr. Christoph Specht im Interview mit RTL. Es ist nicht auszuschließen, dass der radikale Speiseplan im Dschungelcamp die Essstörung wieder hervorrufen könnte.

Die Show stelle vor allem eine psychische Herausforderung dar. „Es ist ein Show-Format, das macht was mit dem persönlichen Leben, man ist plötzlich der Nabel der Welt“, so der Mediziner. Es deute auf eine gesunde Selbstreflexion hin, dass der Influencer offen über die Essstörung spricht. Denn so stehen die Chancen gut, dass er das Dschungelcamp ohne Probleme übersteht.

Twenty4Tim zeigt seine körperliche Entwicklung

Mit seiner Essstörung ging Twenty4Tim bei Instagram in den vergangenen Jahren offen um. So zeigte er in dem sozialen Netzwerk auch die körperliche Entwicklung – im Vergleich zu früher hat sich der Web-Star krass verändert. „Das bin ich: Mittlerweile raus aus meiner Essstörung, laut Statistik übergewichtig, mit Dehnungsstreifen“, schrieb der Influencer damals. Weshalb er mit seiner Essstörung an die Öffentlichkeit ging: Er will anderen Mut machen. „Ich will ein Vorbild sein und euch zeigen: Nach 21 Jahren traue ich mich endlich, der Welt meine Komplexe und Problemzonen zu zeigen! Ihr könnt ihr das auch!“, schrieb er in einem Post.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selbst an Essstörungen? Auf der Internetseite www.bzga-essstoerungen.de finden Betroffene und Angehörige Hilfe. Betroffene können sich auch beim Beratungstelefon der BZgA unter der Telefonnummer 0221 892031 melden.