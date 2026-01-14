Dschungelcamp-Star Eva Benetatou spricht erstmals über den Tod ihres Ex Dennis Kessmeyer (†45)

Im vergangenen Jahr trauerten zahlreiche Reality-Stars um Dennis Kessmeyer. Nun äußert sich auch erstmals Dschungelcamp-Star Eva Benetatou zum Tod ihres Ex-Freundes.

Viele Reality-Stars bekundeten im Oktober 2025 ihre Trauer in den sozialen Netzwerken. Schnell wurde bekannt, dass es sich um Dennis Kessmeyer handelt. Der Unternehmer ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Mit zahlreichen Reality-Stars war er befreundet und mit Eva Benetatou (33) war er einige Monate liiert.

„Noch nie habe ich über den Tod von meinem Ex-Freund gesprochen“

Eva Benetatou, welche zum Cast der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel gehört, hat sich jetzt erstmals zum Tod ihres Ex-Freundes geäußert. „Noch nie habe ich über den Tod von meinem Ex-Freund gesprochen und es hat mich wahnsinnig getroffen, weil es etwas war, womit ich niemals gerechnet habe. Ich dachte tatsächlich, dass er glücklich sei und auch sein Glück gefunden hat, auch was seine Partnerin anging“, sagt sie im RTL-Interview kurz vor ihrem Einzug in den australischen Dschungel.

Dennis und Eva waren mehrere Monate zusammen – im Jahr 2024 folgte jedoch das Liebes-Aus. Zuletzt war der Unternehmer mit dem Tattoo-Model Vanessa Louis liiert. Für Eva Benetatou war der Tod ihres Ex-Freundes ein absoluter Schock.

Mitten in der Nacht wurde Eva Benetatou über den Tod informiert: „Ich wurde angerufen. Und mir wurde gesagt, dass er eben tot sei. Ich soll da nun hinfahren, und ich fragte nur: Ne, das kann nicht sein, wie soll das passiert sein?“ Freunde von Eva wurden zum Fundort von Dennis geschickt und haben sich ein Bild von der Lage gemacht.

Laut eigenen Angaben wurde die 33-Jährige eingeschüchtert, dass sie nicht über den tragischen Vorfall in der Öffentlichkeit spricht. Von wem, ist jedoch unklar. „Ich nenne keine Namen, weil ich diesen Menschen keine Plattform geben will“, sagt die Dschungelcamp-Kandidatin zu RTL.

Weiter sagt sie: „Ja, es war eine schockierende Erfahrung. Und vor allem, hat es mir einfach gezeigt, dass alles eine Fassade ist. (…) Und wer weiß, bei wie vielen Menschen es so ist. Nach außen hin lachen sie uns an und innerlich sind sie völlig zerbrochen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich mit ihm noch in einer Beziehung gewesen wäre, ob ich das erkannt hätte, weil in meiner Zeit mit ihm habe ich nicht so etwas gesehen.“

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.