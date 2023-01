Dschungelcamp-Preview: Gigi Birofio rastet komplett aus!

Bis zum Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sind es nur noch wenige Tage. Doch kurz bevor der neue Dschungelkönig gekürt wird, fliegen die Fetzen. Denn in der heutigen Folge vom Dschungelcamp rastet Gigi Birofio komplett aus.

Der ehemalige „Prominent getrennt“-Kandidat zeigte sich bisher eher ruhig im Dschungelcamp. Doch jetzt verliert Gigi Birofio komplett die Fassung und rastet in der kommenden Folge komplett aus, wie in der Dschungelcamp-Preview zu sehen ist. Doch was ist passiert? Papis Loveday, Lucas Cordalis und Gigi Birofio müssen zur Dschungelprüfung antreten.

Als die drei Camper zurück am Lagerfeuer sind, herrscht laut RTL.de dicke Luft. Denn nachdem sich Lucas Cordalis bei seinen Mitcampern beschwert, platzt Gigi Birofio der Kragen und lässt seinen Unmut freie Lauf. „Mein Team hat mich alleine im Wald zurückgelassen. Geile Leistung, echt, danke. Wegen einer Zigarette wieder vorauszurennen und mich wie einen Depp alleine zu lassen“, sagt der Mann von Daniela Katzenberger. Dieser einziger Satz bringt ihn dabei völlig auf die Palme.

Gigi Birofio teilt gegen Lucas Cordalis aus

Der 23-Jährige teilt dann richtig gegen Lucas Cordalis aus. „Mach nicht einen auf Opfer Lucas, fuck nicht den ganzen Dschungel ab. Ey Lucas fuck mich nicht ab“, so Gigi Birofio wütend. Ob dieser Wutausbruch des Reality-Stars ihm die Krone kosten könnte? Den ganzen Zoff zwischen Gigi Birofio und Lucas Cordalis zeigt RTL am Donnerstag um 22:15 Uhr bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!