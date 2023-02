Dschungelcamp-Nachspiel: Mittelfinger-Eklat! Zoff zwischen den Stars eskaliert komplett

Die Stars aus dem Dschungelcamp trafen bei RTL zum Nachspiel nochmal aufeinander. Und dort flogen gewaltig die Fetzen! Besonders der Streit zwischen Tessa Bergmeier und Claudia Effenberg eskalierte in der Show komplett.

Die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hatte es in sich. In der Staffel gerieten die Kandidat:innen immer wieder aneinander und auch sonst sorgte die Show für viele Schlagzeilen – so auch der Fremdgeh-Skandal bei Iris und Peter Klein. Einige Stars aus der Staffel sind auch noch nach dem Finale zerstritten.

Tessa Bergmeier zeigt Claudia Effenberg den Mittelfinger

Tessa Bergmeier und Claudia Effenberg gerieten im Dschungelcamp immer wieder aneinander. Und auch nach der Show können sich die beiden Kandidatinnen absolut nicht ab. So kam es im Nachspiel bei RTL. „“Ich muss sagen, ein bisschen mehr Respekt hätte ich von einem Menschen erwartet, der mir die ganze Zeit erzählen will, dass ich vegan werden soll“, sagt Claudia Effenberg zu Tessa Bergmeier. Die Ex-GNTM-Kandidatin hat genug. „Take that, b*tch!“, sagte sie und zeigte Claudia Effenberg dann sogar den Mittelfinger. Claudia Effenberg konterte darauf: „Hast du den Stinkefinger von meinem Mann übernommen?“ Die Fans im Netz fanden den Mittelfinger-Eklat alles andere als gut. „Egal, was Claudia für eine Person ist – sie ‚B*tch‘ zu nennen und ihr den Mittelfinger zu zeigen geht absolut gar nicht – auch nicht, wenn man Tessa ist“, schrieb beispielsweise ein Fan im Netz.

Und auch sonst gab es hitzige Gespräche bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel“. So forderte Djamila Rowe ihre (Noch)-Freundin Yvonne Woelke in der Show auf, dass man die öffentlichen Posts bezüglich des Fremdgeh-Skandals unterlassen sollte. Und auch Cosimo Citiolo teilte gegen die Dschungel-Begleitung von Djamila Rowe ordentlich aus. Als wäre das noch nicht genug, machte Cecilia Asoro in der Show nochmal deutlich, wie wenig sie von Verena Kerth hält. Während sich die anderen Kandidat:innen ordentlich die Meinung geigten, hielt sich Dschungelkönigin Djamila Rowe dagegen sehr zurück. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel“ ist auch bei RTL+ verfügbar.