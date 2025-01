Dschungelcamp-Kandidatin Edith Stehfest: So steht es um die Ehe mit Eric

Es ist eine Überraschung: Nach turbulenten Monaten zieht Edith Stehfest ins Dschungelcamp und stellt sich einer neuen Herausforderung im Reality-TV. Doch wie steht es eigentlich um ihre Ehe mit Eric Stehfest?

Im Jahr 2022 nahm Eric Stehfest im Dschungelcamp teil und war 2024 auch in der Legenden-Staffel zu sehen. Nun zieht seine Ehefrau nach: Edith Stehfest gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. In den vergangenen Monaten war es bei dem Paar jedoch sehr turbulent.

Edith Stehfest verließ die gemeinsame Wohnung im Eichsfeld, nachdem es zu Streitigkeiten mit den Nachbarn gekommen war. Auch die Krankheit belastet die Ehe: Der GZSZ-Star leidet an paranoiden Wahnvorstellungen und befindet sich deshalb in psychiatrischer Behandlung.

Eric Stehfest hat ein dramatisches Geständnis abgelegt. „Ich bestehe aus drei Erics, und alle leben in unterschiedlichen Realitäten. Einer dieser Erics hat zum Beispiel permanent Panik davor, dass etwas Schlimmes passiert. Denkt, dass überall nur Böses lauert. Ein anderer Eric erinnert sich nicht an schöne Momente! Er glaubt zum Beispiel, seine Ehefrau will ihn nur bloßstellen“, sagte der Schauspieler in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Wegen der Krankheit von Eric Stehfest stand die Ehe auf dem Spiel

Wegen der Erkrankung stand die Ehe mit Edith Stehfest bereits auf dem Spiel. „Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will“, so Eric Stehfest. Immer wieder kamen Gerüchte auf, dass sich die beiden getrennt haben. Edith Stehfest stellte in der MDR-Sendung „Riverboat“ klar: „Wir sind nicht getrennt.“ Das Paar bleibt also zusammen und Edith steht auch hinter Eric – im Dezember zog das Paar mit den Kindern wieder in eine gemeinsame Bleibe.

Edith wurde einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt. Ihre literarische Vielseitigkeit stellte sie zudem in der Show „Dirty Words“ unter Beweis. Darüber hinaus wurde sie für ihre Stimme ausgezeichnet: Ihre Lesung von „Gun Love“ brachte ihr eine Nominierung für den Deutschen Hörbuchpreis ein. Mit ihrem Soloalbum „EXIT“ nimmt sie die Zuhörer mit auf eine Reise durch Schmerz, Heilung und Selbstfindung. Ihr zweites Album heißt „Regenbogenbraut“.

Edith Stehfest leidet unter ADHS und Autismus

Ein entscheidender Wendepunkt im Leben von Edith Stehfest war die Diagnose von ADHS und Autismus. Diese Erkenntnis half ihr, sich selbst besser zu verstehen und anzunehmen. Abseits der Bühne widmet sich Edith mit großer Hingabe der Rettungshundearbeit. Gemeinsam mit ihrer Deutschen Dogge Yolandi ist sie ein fester Bestandteil der Rettungshundestaffel Goldene Aue e.V. Diese ehrenamtliche Tätigkeit erlaubt es ihr, ihren Wunsch, Menschen in Notlagen zu helfen.

„Das Dschungelcamp ist eine wahnsinnig großartige Chance“

Edith Stehfest freut sich riesig auf die Herausforderung in Down Under. „Das Dschungelcamp ist eine wahnsinnig großartige Chance für mich. Mit ganz viel Raum und Zeit, einfach ganz pur ich selbst zu sein“, sagt Edith Stehfest im Interview mit RTL. Sie stellt aber auch klar, dass sie durchaus die Krallen ausfahren kann: „Wenn vielleicht ein paar Mitcamper sehr unangebracht reagieren, dann kann es sein, dass ich nicht mehr so cool sein kann.“