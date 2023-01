Dschungelcamp: In so vielen Ländern gibt es die Show!

Wenn du denkst, dass es nur in Deutschland das „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gibt und wir die Fernsehshow erfunden hätten, dann liegst du gleich doppelt daneben. Denn die Erfolgsshow gibt es in über zehn Ländern – allerdings läuft die Show nicht mehr überall. KUKKSI verrät, wo das Dschungelcamp noch läuft.

Seit 2004 gibt es das Dschungelcamp im deutschen Fernsehen. Mittlerweile ist man sogar bei der 15. Staffel angekommen. Somit wird dieses Jahr ein großes Jubiläum gefeiert. Übrigens gibt es seit elf Jahren jährlich ein Camp. Nur ein Land ist mit ihrer Version noch krasser drauf. Doch wer hat ursprünglich eigentlich die Show erfunden und wo gibt es das Dschungelcamp noch?

Der Ursprung des Dschungelcamps

Deutschland hat die Show auch nur kopiert, wie zehn andere Länder auch. Die Ersten, die das TV-Format ausstrahlten, waren die Briten – und zwar 2002. Mittlerweile sind sie sogar bei der 19. Staffel. Jedes Jahr kam nämlich eine neue Staffel. Im Jahr 2004 gab es sogar direkt zwei Stück. Doch seit 2019 gab es keine Neuauflage mehr. Die Show war dort so erfolgreich, dass sie in den Folgejahren von vielen anderen Ländern kopiert wurde. Doch nur in zwei Ländern war sie wirklich erfolgreich.

In diesem Ländern gibt es das Dschungelcamp

Hier wurde sie eingestellt

In Dänemark, Frankreich, Indien, Niederlande, Rumänien, Schweden, Ungarn und den Vereinigten Staaten wurde die Fernsehshow eingestellt – und das meist schon nach ein oder zwei Staffeln. Dabei war beispielsweise die USA sehr früh dran und probierte es direkt 2003 – also nur ein Jahr nach den Briten. Es blieb aber erfolglos.

In diesen Ländern läuft es noch

Die deutsche, australische und die britische Version ist weiterhin voll auf Kurs, denn hier guckt man das TV-Format noch fleißig. Mit 19 Ausgaben ist die britische Version klar Spitzenreiter – zudem ist es auch das Original. Doch auch die Deutschen sind mit ihrem Dschungelcamp nicht schlecht. Die australische Version hat dagegen bisher nur sechs Staffeln. Allerdings starteten sie auch erst 2015. Obwohl viele Länder (inklusive Deutschland) für die Fernsehshow ein Camp in Australien nutzten, drehen die Australier selbst ihre Staffeln in Südafrika. Schon gelesen? Dschungelcamp 2022: Alle Kandidaten im Überblick!