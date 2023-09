Dschungelcamp-Hammer: RTL plant 2024 erstmals zwei Staffeln!

Das Dschungelcamp ist einer DER Erfolgsshows im TV. Im nächsten Jahr wird die Dosis der Sendung deutlich erhöht: RTL plant erstmals zwei Staffeln der Realityshow. Die zweite Staffel soll nicht in Australien, sondern in Südafrika stattfinden.

Im Januar werden die Promis bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Australien losgelassen. Auch 2024 wird es wieder eine neue Staffel geben. Der Sender arbeitet offenbar einem Spin-Off der Show, wie die Seite dwdl schreibt. Die Show soll dann im Spätsommer 2024 gezeigt werden. Die Staffel soll jedoch in Südafrika stattfinden – dort, wo das Dschungelcamp bereits im Jahr 2022 stattfand.

Zusätzliche Staffel wird in Südafrika gedreht

Zur regulären Staffel im Januar gibt es jedoch einige Unterschiede. So soll das Spin-Off nicht live gezeigt werden, sondern wird aufgezeichnet. Zudem soll die Show zuerst bei RTL+ online abrufbar sein, bevor diese bei RTL ausgestrahlt wird. Die Show orientiert sich an einer AllStars-Staffel, die das britische ITV mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von „I’m a celebrity… get me out of here“ im Programm hatte. Derzeit fragt die Produktion wohl Kandidatinnen und Kandidaten aus bisherigen Staffeln an.

Dschungelcamp feiert Jubiläum bei RTL

Grund für die zusätzliche Staffel ist das Dschungelcamp-Jubiläum, welches erstmals 2004 bei RTL ausgestrahlt wurde und somit seinen 20. Geburtstag feiert. Zudem feiert auch der Sender selbst seinen 40. Geburtstag in dem Jahr. Fans können sich im kommenden Jahr wohl auf die doppelte Dschungelcamp-Dosis freuen. RTL selbst wollte sich bisher nicht dazu äußern. Schon gelesen? Kotzfrucht: So schmeckt die Dschungelcamp-Frucht!