Dschungelcamp: ER könnte der neue Moderator sein!

Es war eine echte Überraschung: Daniel Hartwich wird das Dschungelcamp künftig nicht mehr präsentieren. Der Moderator will sich mehr Zeit mit seiner Familie nehmen. Steht der Nachfolger möglicherweise schon fest?

Nach neun Staffel kehrt Daniel Hartwich künftig „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ den Rücken. Der Moderator wird das Dschungelcamp im kommenden Jahr vor dem Fernseher anschauen. „Die 15. Staffel von ‚Ich bin Star – Holt mich hier raus!‘ war meine letzte. Der Grund dafür ist rein privater Natur. Mir war immer klar, dass ich die Show nur so lange moderiere, wie meine Familie mich zu den Dreharbeiten begleiten kann. Auf Grund der Schulpflicht geht das nun nicht mehr, daher gebe ich die Moderation ab“, erklärte Daniel Hartwich damals in einem Statement.

Jan Köppen bald auch im Dschungelcamp?

Daniel Hartwich wird aber weiter bei RTL bleiben und unter anderem Erfolgsformate wie „Let’s Dance“ präsentieren. Doch dort musste er aufgrund einer Corona-Erkrankung in der vergangenen Folge pausieren. Für ihn sprang Jan Köppen ein, welcher derzeit auch das Kuppelformat „Take Me Out“ am Samstagabend präsentiert. Die Zuschauer finden: Der Ersatz-Moderator hat seine Aufgabe gut gemeistert und war eine würdige Vertretung von Daniel Hartwich. Einige Fans gehen sogar noch weiter und trauen Jan Köppen sogar die Moderation vom Dschungelcamp zu.

„Jan Köppen würde auch gut ins Dschungelcamp als Moderator passen“ oder „Von ‚Let’s Dane‘ zum Dschungelcamp für Jan Köppen?“ schreiben einige User im Netz. Bei den Fans kam der „Take Me Out“-Moderator also gut an und hat die Bewährungsprobe überstanden – ob er auch das Dschungelcamp drauf hat? Noch hat RTL keine Entscheidung über den künftigen Moderator neben Sonja Zietlow getroffen. Bis die neue Staffel jedoch beginnt, gehen auch noch einige Monate ins Land… Schon gelesen? Dschungelcamp-Aus von Daniel Hartwich: Erste Worte von Sonja Zietlow!