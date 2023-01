Dschungelcamp-Chaos: Zieht Martin Semmelrogge noch ein?

Chaos rund um Martin Semmelrogge! Eigentlich sollte der Schauspieler im Dschungelcamp teilnehmen. Doch es gab zuletzt Probleme bei seiner Einreise nach Australien. Sonja Zietlow und Jan Köppen haben sich in der Auftaktfolge nun dazu geäußert.

Die Teilnahme von Martin Semmelrogge bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sorgte zuletzt für viel Gesprächsstoff. Bis zuletzt war unklar, ob der Schauspieler dabei ist oder nicht. Denn es gab einige Probleme bei der Einreise nach Australien. Der Grund: Der 67-Jährige hat mehrere Vorstrafen. Die australischen Behörden sind damit bekanntlich sehr streng.

Probleme bei der Einreise

Martin Semmelrogge soll laut Medienberichten alles getan haben, um doch noch am Dschungelcamp teilzunehmen. Doch die australischen Behörden blieben stur. Offenbar hängt der Schauspieler noch immer in Katar fest. „Der hängt tatsächlich noch in Doha fest. Die australischen Behörden lassen den einfach nicht einreisen – vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel“, sagt Jan Köppen.

Für Martin Semmelrogge springt Djamila Rowe ein

Damit ist klar: Martin Semmelrogge wird definitiv nicht im Dschungelcamp teilnehmen! Der Schauspieler hat mehrere Vorstrafen und wurde unter anderem wegen Alkohol am Steuer und Drogenmissbrauch verurteilt. Für ihn ist Djamila Rowe eingesprungen. Ihr Einzug ins Dschungelcamp wurde bereits vor der ersten Folge bekannt.