Dschungelcamp: Berühmtes Hotel Versace ist Geschichte!

Bei RTL geht das Dschungelcamp auch 2024 in eine neue Runde. Im kommenden Jahr soll es sogar zwei Staffeln der Erfolgsshow geben. In Down Under werden die Promis und Begleitpersonen im berühmten „Hotel Versace“ untergebracht. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest was der Name angeht.

Im Januar ruft wieder der australische Busch bei RTL. Denn dann geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in eine neue Runde. Die Promis sowie Begleitpersonen werden im berühmten Hotel Versace untergebracht und ist aus der Show nicht mehr wegzudenken. Doch davon muss man sich verabschieden – zumindest was der Name angeht. Denn das „Palazzo Versace“ heißt es jetzt ganz anders.

Hotel „Palazzo Versace“ hat einen neuen Namen

Das Hotel wurde nach dem Geschmack des verstorbenen Mode-Designers Gianni Versace eingerichtet und trägt deshalb auch den Namen. Der neue Name des Hotels lautet nun „Imperial Hotel Gold Coast“, wie RTL.de berichtet. Das Hotel befindet sich an der Gold Coast Australiens und heißt deshalb so – aber der neue Name ist wohl definitiv ein Zungenbrecher und daran müssen sich die Promis und Zuschauer wohl erst gewöhnen.

Julian F.M. Stoeckel findet den Namen „unsexy“

Der Name kommt nicht bei allen Promis gut an – so auch bei Julian F.M. Stoeckel, welcher seit 2014 ein Teil der Erfolgsshow ist. „Das ‘Palazzo Versace’ heißt nicht mehr VERSACE, sondern ‘Imperial Hotel Gold Coast’ – wie unsexy ist das denn?“, schreibt der 36-Jährige bei Facebook. Auf den gewohnten Luxus müssen die Stars und Begleitpersonen trotz des neuen Namens auch künftig nicht verzichten. Übrigens: Die Crew schläft nicht mit im Hotel – diese sind laut der Bild-Zeitung auf einem Campingplatz in der Nähe vom Produktionsgelände untergebracht. Erst kürzlich wurde bekannt, dass auf dem Dschungel-Gelände noch viel gebaut wird und alles deutlich größer wird. So wurden im australischen Springbook Nationalpark in Queensland mysteriöse Holzkonstruktionen hochgezogen. Schon gelesen? Dschungelcamp: Das erwartet die Stars im Hotel Palazzo Versace!