Dschungelcamp-Absage? Sonja Zietlow meldet sich zu Wort!

Obwohl schlimme Waldbrände in Australien herrschen, soll das Dschungelcamp planmäßig stattfinden. Das Produktionsgelände befinde sich nicht in der Nähe von den Flammen – daher habe das keine Auswirkungen auf die RTL-Show. Nun meldet sich auch Moderatorin Sonja Zietlow zu Wort.

Gemeinsam mit Daniel Hartwich wird Sonja Zietlow auch diesmal die Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ moderieren. Die Moderatorin befürwortet, dass die Show trotz der Waldbrände stattfindet. „Unsere australischen Kollegen sind mehr als dankbar, ihren Job bei IBES nicht (auch noch) zu verlieren!Diese Arbeit sichert ihnen nicht nur im Januar gutes Einkommen“, schreibt Sonja Zietlow in einem Statement bei Instagram.

Sonja Zietlow verteidigt das Dschungelcamp

Hotels aber auch Privatvermieter bitten ihre Gäste NICHT zu stornieren, da gerade die Sommerzeit ihre Existenz sichert! Also kann ich nur sagen: wer wirklich helfen möchte, der kann spenden (auch wenn es nur 5 oder 10€ sind) oder noch besser Urlaub in einer nicht oder nicht mehr gefährdeten Region zu machen und somit Geld hier zu lassen. Davon werden unter anderem die ganzen freiwilligen Feuerwehrleute unterstützt, denn die sind es, die tagtäglich ihr Leben riskieren. Wir alle drücken Dr. Bob die Daumen, dass er sein Haus nicht verlieren muss“, schreibt die Moderatorin weiter. Mit dem Statement habe Sonja Zietlow ihre Community aufgefordert, auch zu spenden.

Neuerungen bei IBES wegen Buschbränden

Dennoch gibt es im Dschungelcamp einige Änderungen. Demnach müssen die Stars diesmal auf das Lagerfeuer verzichten – stattdessen gibt es nur gasbetriebenes Feuer. Dr. Bob ist von den Buschbränden in Australien ebenfalls betroffen – dennoch findet es auch er wichtig, dass das Dschungelcamp stattfindet. „Ich gucke echt jede Stunde aufs Handy und sehe, wie das Feuer näher kommt. Aber alles, was du machen kannst, ist hoffen, wie jeder andere. Es ist Glücksache“, erzählt er in einem Interview mit RTL. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.