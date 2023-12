Dschungelcamp 2024: Liebes-Comeback bei Kim Virginia Hartung und Mike Heiter?

Kim Virginia Hartung und Mike Heiter lernten sich bei „Are You The One – Reality Stars in Love“ kennen. Zwischen den beiden knisterte es sofort – für eine Beziehung hat es dann aber doch nicht wirklich gereicht. Nun treffen die beiden im Dschungelcamp aufeinander. Ob es zu einem Liebes-Comeback kommt?

Kim Virginia Hartung gehört zum Cast der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Für die 28-Jährige ist die Teilnahme an der Show eine riesige Herausforderung. „Höhenangst, Angst vor Wasser, vor Tierchen, vor Unhygiene, Menschen – alles!“, sagt Kim Virginia Hartung im Interview mit RTL.

Kim Virginia Hartung braucht die Dschungel-Gage

Sie ist schonungslos ehrlich und offenbart: Sie geht ins Dschungelcamp, weil sie das Geld braucht. An ihrem Körper hat das Reality-Sternchen schon einiges machen lassen. Die Beauty-OP’s kosten jedenfalls ziemlich viel Geld. „Ich hab ein bisschen hier und da was machen lassen … Fettabsaugung, Brust-OP und ganz viel Botox und Hyaluron“, so Kim Virginia Hartung.

Kommt es zu einer Reunion mit ihrem Ex-Lover Mike Heiter?

Kim Virginia Hartung geht derzeit als Single durchs Leben. Im Dschungelcamp wäre sie einem Flirt nicht abgeneigt. „Ich bin Single und offen für eine Dschungel-Liebe“, verriet die Beauty. Vielleicht kommt es sogar zu einer Reunion mit ihrem Ex-Lover Mike Heiter? Ganz abgeneigt wäre sie wohl nicht: „Die Anziehung ist immer noch da.“ Derzeit haben die beiden keinen Kontakt. „Deswegen bin ich gespannt, was passieren könnte“, erzählt Kim Virginia Hartung.

Mit Sex vor der Kamera hat sie kein Problem

Dass die 28-Jährige kein Problem mit Sex vor der Kamera hat, bewies sie bereits bei „Aree You The One“. Und auch im Dschungelcamp schließt sie absolut nichts aus. Jedoch habe sie ein Problem mit der Hygiene-Situation: „Das macht mich ein bisschen fertig, keine Privatsphäre … alles ist schmutzig.“

Kim Virginia Hartung will sich von einer anderen Seite zeigen

Kim Virginia Hartung will sich in Down Under von einer ganz anderen Seite zeigen: „Familiäre Geschichten, Kindheitstrauma … man wird nicht von Ungefähr so wie ich. Da gibt es einige Themen, über die ich sprechen könnte. Ich bin gespannt, was dieses Experiment aus mir rausholt. Am Ende traumatisiere ich euch alle zurück!“ Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.