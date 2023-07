Dschungelcamp 2024: Erste Details zur neuen Staffel!

Im Januar geht es wieder los: RTL zeigt eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Bisher sind noch keine Details bekannt – doch nun hat RTL doch einiges durchsickern lassen und bestätigt gegenüber KUKKSI das Moderatoren-Team.

Das Dschungelcamp ist einer DER TV-Highlights im Jahr. Denn kaum eine andere Show sorgt für so viel Zündstoff wie die Realityshow aus Down Under. In diesem Jahr sorgte vor allem der Fremdgeh-Eklat rund um Iris und Peter Klein am Rande der Produktion für viele Schlagzeilen. Fakt ist aber: Die Fans können sich auf eine neue Staffel freuen! Denn „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht auch 2024 in eine neue Runde.

RTL bestätigt Moderatoren-Team für neue Dschungelcamp-Staffel

Bisher sind noch keine Details zur neuen Staffel bekannt – auch die Kandidat*innen stehen noch längst nicht fest, welche meist erst im Dezember bekanntgegeben werden. Die Show wird aber erneut in Australien stattfinden. Und auch das Moderatoren-Team steht fest. „‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ geht 2024 in die 17. Runde und wir freuen uns auf Sonja Zietlow und Jan Köppen, die die Show täglich live aus Australien präsentieren“, erklärt eine RTL-Sprecherin gegenüber KUKKSI. Jan Köppen ist in die Fußstapfen von Daniel Hartwich getreten, welcher die Show nach neun Jahren verlassen hat. Jan Köppen war davor bereits aus zahlreichen Formaten bekannt – so präsentierte er unter anderem Shows wie „Take Me Out“ oder „Ninja Warrior Germany“.

Darum hat Daniel Hartwich die Show damals verlassen

In der Staffel von 2022 hat Daniel Hartwich verkündet, dass er die Moderation abgeben werde. „Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann. Ich möchte mich von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist“, erklärte der Moderator damals in einem Statement bei RTL. „Es war mir eine Freude und Ehre mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten. Dieser Dank geht auch ausdrücklich an die australische und die südafrikanische Crew“, so der Moderator weiter. Mit Jan Köppen wurde aber ein würdiger Nachfolger gefunden und auch bei den Zuschauer*innen kam der Moderator gut an. Schon gelesen? Jan Köppen: So tickt der neue Dschungelcamp-Moderator!