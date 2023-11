Dschungelcamp-Gerüchte: Dieser GZSZ-Star soll dabei sein!

Im Jahr 2024 feiert bei RTL das Dschungelcamp sein Jubiläum. Denn die erfolgreiche Show feiert ihren 20. Geburtstag. Deshalb dürfte besonders spannend sein, welche Stars diesmal in den australischen Busch ziehen. Die ersten beiden Namen sind jetzt durchgesickert.

Bei RTL geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Januar in die nächste Runde. Sonja Zietlow und Jan Köppen werden die Staffel erneut aus Australien präsentieren. Bisher gibt es noch keine offiziellen Details zu den Kandidaten – bis jetzt! Denn schon jetzt brodelt die Gerüchteküche über mögliche Teilnehmer.

Felix von Jascheroff soll angeblich dabei sein

Laut der Bild-Zeitung soll angeblich GZSZ-Star Felix von Jascheroff zum Cast gehören. Seit 2001 ist der Schauspieler als John Bachmann in der RTL-Serie zu sehen. Gerade erst wurde das GZSZ-Special in Spielfilmlänge mit ihm ausgestrahlt. Neben GZSZ war der Schauspieler schon in anderen Shows zu sehen – so war er die „Schwarze Mamba“ in der ProSieben-Show „The Masked Singer“. Sein Management wollte gegenüber der Zeitung die Spekulationen weder bestätigen noch dementieren.

Zieht Anya Elsner ins Dschungelcamp?

Neben Felix von Jascheroff wurde auch ein weiterer Name genannt. Derzeit gibt es das heiße Gerücht, dass auch Anya Elsner dabei sein könnte. Bekannt wurde das Model durch „Germany’s next Topmodel“. Ob das die ersten zwei Dschungel-Stars in der kommenden Staffel sind? RTL hält sich derzeit noch bedeckt. „Spekulationen rund um das Management kommentieren wir nicht“, erklärte ein Sendersprecher. Ob Felix von Jascheroff und Anya Elsner wirklich dabei sind, wird man sehen – offiziell bestätigt wurde das bisher nicht. Es handelt sich lediglich um Spekulationen.