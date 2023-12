Dschungelcamp 2024: Der Starttermin wurde enthüllt!

„Dieses Dschungelcamp wird der Brüller!“, verkündete RTL jetzt bei Instagram. Der Sender zeigt auch 2024 eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der Starttermin wurde jetzt offiziell bestätigt.

Ab Freitag, den 19. Januar 2024 um 20:15 Uhr wird es wieder zum Schreien gut bei RTL, denn „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ meldet sich live zur Primetime zurück. RTL zeigt das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dschungelcamp vier Mal zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr live. An allen anderen Tagen begrüßen die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das deutsche Publikum wie gewohnt um 22:15 Uhr live aus dem australischen Dschungel. Auch Dr. Bob ist täglich dabei und bereitet die Stars auf spektakuläre Dschungelprüfungen vor.

Am 19. Januar 2024 startet das Dschungelcamp

„Ich bin ein Star“-Fans und -Zuschauer dürfen sich am ersten Freitag auf eine dreistündige Live-Show in der Primetime freuen, gefolgt von zwei Stunden Dschungel-Spaß am Samstag, 20. Januar, um 20:15 Uhr. Am ersten und zweiten Dschungel-Sonntag starten die IBES-Camper aus Australien ebenfalls in der Primetime um 20:15 Uhr und lassen ab 20:55 Uhr die Stars der National Football League aus den USA glänzen.

Zwei Kandidaten wurden bisher bestätigt

Zwei Kandidaten wurden bisher für das Dschungelcamp bestätigt. Schauspieler Heinz Hoenig und Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher gehören zum Cast der neuen Staffel. „Ich bin auf der Reise zu mir selbst …Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet“, erklärte sie in einem Interview mit RTL. Zwar sei sie harmoniebedürftig, wenn sie aber jemand provoziert, stellt sie klar: „Wenn man mich provoziert, dann kann ich auch Kante zeigen.“