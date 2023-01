Dschungelcamp 2023: Zoff eskaliert schon kurz nach Einzug!

Bei RTL ist die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gestartet. So schnell gab es noch nie Zoff im Dschungelcamp! Kaum sind die Stars eingezogen, fliegen schon die Fetzen. Besonders zwischen Tessa Bergmeier und Jolina Mennen kracht es. Das GNTM-Model geht außerdem auf Konfrontationskurs mit Cosimo Citiolo.

Zunächst scheint alles ruhig: Tessa ist bemüht, die Betten zu verteilen und sichert sich direkt ein eigenes Bett. Von hier aus möchte sie die Campregeln vorlesen. Doch plötzlich wird sie von Jolina angefahren: „Tessa, es geht hier nicht nur um dich. Du hast dein Bett, für dich ist es gerade safe, für ganz viele andere ist es noch unklar.“ Das Model ist überrascht und möchte wissen, wieso Jolina die Stimme erhebt: „Sprich mit mir in einem normalen Ton, weil dieser Ton ist sehr aggressiv.“ Jolina kontert: „Ich muss mit dir hier gar nicht reden! Weißt du was? Du hast recht, ich habe meine Ruhe!“ Claudia beobachtet gemeinsam mit Lucas die Szenerie und teilt ihm mit: „Ich wusste, dass sie Krawall macht, aber dass sie gleich so loslegt…“

Tessa Bergmeier konfrontiert Cosimo Citiolo

Cosimo und Tessa haben eine gemeinsame Vergangenheit: Der Checker vom Neckar hat ihr versehentlich bei einem anderen Reality-Format den Fuß gebrochen. Tessa hat sich öffentlich darüber beschwert, dass Cosimo sich nicht mehr nach ihr erkundigt hat. Das hat ihn schwer getroffen und er hat sich falsch dargestellt gefühlt. Er spricht sie provokant auf die Situation an – am Lagerfeuer vor allen Stars. Sie sei zur Zeitung gelaufen und habe Lügen erzählt. Tessa macht deutlich, dass sie weiß, dass Cosimo sie nicht absichtlich verletzt hat, aber sie hätte erwartet, dass er sich auch im Nachhinein noch bei ihr erkundigt.

Cosimo denkt, dass Tessa dramatisiert und außerdem hat er sich mehrfach gleich nach dem Vorfall entschuldigt: „Mit gebrochenem Fuß geht man direkt ins Krankenhaus. Du bist herumgelaufen, dafür gibt es Beweisvideos.“ Er fragt sie geradeheraus: „Warum kommst du mit so einem Thema ins Dschungelcamp?“ Ihr geht es jedoch um die Zeit NACH dem Unfall: „Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich war nicht versichert, keiner wollte bezahlen.“

Tessa findet es übergriffig, dass Cosimo sie als Lügnerin darstellt und ihr Leiden dementiert. Die Diskussion zwischen den beiden schaukelt sich immer weiter hoch und wird laut. Claudia ist genervt und möchte nicht, dass alle mit reingezogen werden. Von der Diskussion bekommt sie Kopfschmerzen und sie müssen doch nicht alle unter diesem Streit leiden – dann sollen die zwei sich privat woanders hinsetzen. Mit der Ansage schafft sie es vorerst, die Wogen zu glätten. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!