Dschungelcamp 2023: YouTube-Star ist dabei!

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet erst im Januar bei RTL. Doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche: Welche Promis ziehen diesmal in den australischen Dschungel? Jetzt sind weitere Namen gefallen.

Nachdem RTL aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 nur eine Dschungel-Ersatzshow senden konnte und in diesem Jahr nach Südafrika ging, kehrt das Dschungelcamp im kommenden Jahr wieder nach Australien zurück. Fest steht bisher: Lucas Cordalis wurde bisher als einziger Kandidat offiziell bestätigt. Der Ehemann von Daniela Katzenberger sollte eigentlich in der letzten Staffel an der Show teilnehmen – doch eine Corona-Erkrankung machte ihm einen Strich durch die Rechnung und wird daher erst in der kommenden Staffel dabei sein.

Diese drei VIPs sollen im Dschungelcamp dabei sein

Nun sind weitere Namen gefallen. Demnach sollen Yeliz Koc, Djamila Rowe und YouTuberin Lisha ins Dschungelcamp einziehen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Es handelt sich dabei aber um Gerüchte – offiziell bestätigt wurde das bisher weder von den Promis noch vom Sender. Sollten die drei tatsächlich bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei sein, dürfte es brisant werden. Denn alle drei nehmen kein Blatt vor den Mund – Zickenzoff wäre hier vorprogrammiert.

Lisha und Lou sind bereits durch „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt und sorgten dort bereits für viel Gesprächsstoff. Mit ihrer großen Klappe hat sie sich bei den anderen Kandidaten nicht unbedingt beliebt gemacht. Erste Bekanntheit erlangte sie als YouTube-Star. Djamila Rowe kennt man unterdessen aus der Show „Adam sucht Eva“ und ist als „Botschaftsluder“ bekannt. Yeliz Koc nahm bei „Kampf der Realitystars“ teil und sorgte vor allem mit der Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht zuletzt für viele Schlagzeilen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab Januar 2023. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Das sind die ersten Kandidaten!