Dschungelcamp 2023: Wer ist raus? Dieser Star muss die Show verlassen!

Im Dschungelcamp mussten die Stars sagen, was sie ihren Mitcampern halten. Cosimo Citiolo und Djamila Rowe mussten zur Dschungelprüfung. Am Ende der Show musste ein Kandidat das Camp verlassen.

„Zwei rote Beete, vier Paprika, zwei kleine Hokkaidokürbisse, ein Bund Löwenzahnblätter, vier pinke Bananen, ein Entenei und zwei Krokodilfüßchen pro Person“, liest Lucas die Sechs-Sterne-Essenslieferung vor. Die Freude bei allen ist groß, nur bei Cosimo nicht. Der Checker vom Neckar ist geschockt: „Krokodil ist schon krass jetzt für mich. Ich will das nicht sehen! Warum machen die sowas?“ Im Dschungeltelefon erklärt der 41-Jährige, was los ist: „Als Kind hatte ich ein Plastikkrokodil, damit habe ich viel und lange gespielt. Das geht einfach nicht bei mir, ich kann das nicht essen!“ Das stört die anderen Stars so gar nicht. Mit Genuss knabbern sie die kross gebratenen Füßchen ab. „Das war der Hammer. Super-zartes, leckeres Fleisch“, schwärmt Jolina.

Nie wieder Hollywood für Jana URKRAFT Pallaske

Jana URKRAFT berichtet Jolina bei der Nachtwache, wie es zu ihrer großen Naturverbundenheit gekommen ist. „Mit Anfang 20 hatte ich mit meinem damaligen Freund eine Band, eine wilde Rockband. Als das alles auseinanderging, war das für mich ein Zusammenbruch von vielen Dingen – als wenn ein Circle zu Ende ist. Die nächsten Jahre habe ich dann mehr Filme gemacht. Ich war in Hollywood und auch in L.A. und wurde da völlig traumatisiert. Da habe ich ganz schnell gemerkt: Dafür werde ich meine Seele nicht verkaufen. Es gab einfach permanent sexuelle Übergriffe. Das war so gang und gäbe, das wurde so ganz klar verlangt.“ Die Natur und das Leben im Dschungel hat sie dann von den schlimmen Erfahrungen „geheilt“: „Man sagt ja auch: die Wiege der Natur. Das fühlt man ja auch jetzt hier, wie in einer Wiege, wie in einer Umarmung von einer Mutter. Im Dschungel habe ich dann meine Rüstung Stück für Stück abgelegt und spürte, wie meine Flügel wieder ausgebreitet wurden, wie ich mich wieder getraut habe, in meine weibliche Kraft zu treten!“

Welcher Star muss das Dschungelcamp verlassen?

Das Dschungelcamp leert sich! Nachdem bereits einige Stars die Show verlassen mussten, traf es nun den nächsten Promi. Sonja Zietlow und Jan Köppen verkündeten, welcher Star diesmal die wenigsten Anrufe erhalten hat: Für Jana Pallaske ist die Reise vorbei und muss das Dschungelcamp verlassen. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!