Dschungelcamp 2023: Wer ist raus? Dieser Promi fliegt aus der Show!

An Tag 8 ist es endlich soweit: Ein Highlight der alljährlichen australischen Dschungel-Saison ist der „Große Preis von Murwillumbah“. In diesem Jahr will das Deutsch-Italo-Trio Claudia, Gigi und Cosimo die legendäre Rennstrecke bezwingen. Kein einfaches Unterfangen für die Chaos-Truppe. Und der erste Promi muss die Show verlassen.

„Voll das einfache Spiel, einfach fahren. Keine Tiere, nix“, freut sich Cosimo, als er die Rennstrecke entdeckt. Was Cosimo nicht ahnt, sind die diversen Tücken und Turbulenzen, die dieses Rennen mit sich bringt. Alle drei Stars sitzen in einem Auto und müssen damit nach 15 Minuten das Ziel erreicht haben, sonst sind alle bis dahin gesammelten Sterne verloren. Claudia ist die blinde Fahrerin, Cosimo ihr verkehrtherum sitzender, tauber Beifahrer. Gigi ist der Einzige, der die Strecke sieht, aber nicht sprechen kann. Kommunikation ist also bei dieser Dschungelprüfung alles – was für das Trio zur echten Herausforderung wird.

Gigi flippt total aus, weil er nicht sprechen darf und fuchtelt wild umher. Cosimo verwechselt links und rechts und muss heftig würgen, sobald stinkende Überraschungen von oben kommen. Fahrerin Claudia behält den kühlsten Kopf und lässt sich nicht beirren. Die Freude ist groß, denn mit sieben Sternen fahren sie durchs Ziel. Eine echte Premiere! „Diese Prüfung hatten wir schon ein paar Mal und noch nie hat jemand Sterne mit nach Hause gebracht“, so Sonja Zietlow zu Claudia, Gigi und Cosimo, die sich jubelnd auf den Rückweg ins Camp machen.

Welcher Star muss das Dschungelcamp verlassen?

Seit Start der Staffel haben die Zuschauer entschieden, welcher Star zur Dschungelprüfung antreten musste. Doch jetzt entscheiden die Fans, welcher Kandidat die Show verlassen muss. Und der erste Promi musste das Dschungelcamp verlassen! Verena Kerth hat die wenigsten Anrufe erhalten und hat keine Chance mehr auf den Dschungelthron. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!