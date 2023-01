Dschungelcamp 2023: Überraschendes Aus! Dieser Star ist auch raus

Lucas Cordalis verweigert im Dschungelcamp die Nachtschicht und Cecilia Asoro gibt in ihrer Dschungelprüfung „Sturzfluch“ alles und flucht sich um Kopf und Kragen. Am zehnten Tag musste nach Verena Kerth und Markus Märl der nächste Star die Show verlassen.

Während ihrer Nachtwache entdeckt Jolina eine riesige Spinne direkt an Djamilas Bett. Die 55-Jährige schläft seelenruhig und bekommt nichts mit von dem Schreck. Ein Ranger eilt zur Hilfe und entfernt den Achtbeiner. Als Djamila wach wird, wird ihr von dem Monstrum berichtet. Zum Glück hat sie von all dem nichts gemerkt, sie wäre schreiend aus dem Camp gerannt. Jolina hat ihr das Leben gerettet! Doch auch die zweite Nachtschicht bleibt nicht ohne Krabbeltier und der Ranger kommt erneut zum Einsatz: Eine riesige Spinne besucht Djamila – diesmal am Lagerfeuer. Hat das etwas zu bedeuten? Djamila fragt sich, ob das ein Zeichen ist, dass sie heute schon zum zweiten Mal von einer Spinne besucht wird. Tessa glaubt, dass sie Djamilas gute Seele spüren. Selbst Tierfreundin Tessa findet, dass diese riesigen Spinnen etwas anderes sind als die in Deutschland.

Tränenreicher Morgen von Djamila Rowe

Nach der doppelten Nachtschicht startet Djamila emotional in den Morgen und klagt: „Ich habe einen totalen Durchhänger, auch emotional – der wenige Schlaf, das ständige Aufschrecken mit den Spinnen, der Hunger und alles – ich hoffe, ich schaff‘ das! Wenigstens Sonne wäre schon mal die halbe Miete, aber dieser viele Regen. Ich hab‘ ja jetzt schon Angst, dass wieder eine Spinne in mein Bett kommt. Tagsüber kein Thema, aber nachts…“ Jolina muntert sie auf: „Schau mal, wie stolz deine Tochter im Hotel ist, wenn sie sieht, dass du dich nicht unterkriegen lässt, wie du kämpfst.“

Der nächste Star muss IBES verlassen

Mit Verena Kerth und Markus Mörl mussten zwei Promis das Dschungelcamp bereits verlassen. Am zehnten Tag in Down Under muss der nächste Kandidat das Aus verkraften und hat keine Chance mehr auf den Dschungel-Thron. Tessa Bergmeier muss das Dschungelcamp verlassen.