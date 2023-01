Dschungelcamp 2023: Traurige Familien-Beichte von Papis Loveday!

Im Dschungelcamp sprechen die Stars über ihre Vergangenheit. So verrät Cosimo Citiolo, dass er früher als Stripper gejobbt hat und das Papis Loveday eine schwierige Vergangenheit hatte. Jolina Mennen spricht hingegen über ihren Weg zur Geschlechtsangleichung.

„Waaaas? Du warst ein Typ“, so Gigi, als er hört, wie Jolina Cecilia von ihrer Entscheidung, als Frau leben zu wollen, erzählt. „Du hattest mal einen Penis!“ Jolina nickt. „Stark! Geil, Alter!“ Jolina ist ergriffen, dass Gigi so reagiert: „Zu hören, dass ihm das gar nicht bewusst war und dass er mich einfach als Jolina wahrgenommen hat, ist genau das, wofür ich jahrelang gekämpft habe.“ Gigi will mehr wissen: „Darf ich eine Frage stellen? Ist der noch da oder hast du ihn weggemacht? Wann hast du es bemerkt?“ Jolina nickt und berichtet dann offen: „Ich war drei, vier Jahre alt und saß mit meiner Mama in der Badewanne und habe sie gefragt, wann wir uns um das Problem zwischen meinen Beinen kümmern.“

So war für Jolina Mennen der Weg zur Frau

Mit 19 Jahren, noch als Mann, hat sie ihren jetzigen Partner Florian kennengelernt und geheiratet. „Als ich die Hochzeitsfotos gesehen habe, war das für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, dass ich meine Transition anfangen muss. Das hat sich für mich wie die größte Lüge meines Lebens angefühlt. Und dann habe ich mit ihm das Gespräch gesucht.“ Gigi ist begeistert: „Und der hat alles voll mitgemacht? Voll süß, ey!“ In Erinnerung an ihren Mann, der ihre größte Stütze war und ist, kommen ihr die Tränen der Rührung: „Nachdem ich meine ganzen Operationen hinter mir hatte und ich mich richtig angekommen gefühlt habe, hat er mir den zweiten Heiratsantrag gemacht. Er sei es mir schuldig, dass ich schöne Hochzeitsfotos bekomme!“ Auch Gigis Augen werden feucht: „Voll die schöne Lovestory, ey!“

Papis Loveday hielt seinen Modeljob vor seiner Familie geheim

Papis erzählt Gigi von seiner Familie („Ich komme aus einer großen Familie. Mein Vater hat drei Frauen. Wir sind 26 Kinder.“) und seinen Anfängen in der Modelwelt: Mailand, Paris, London – Papis war überall. Erzählen konnte er seiner Familie nichts von seiner Karriere, da sein Stamm sehr maskulin geprägt ist: „Das Modeln habe ich vor meiner Familie geheim gehalten. Meine Familie würde das nicht akzeptieren. Mein Stamm ist wirklich sehr konservativ. Das sind Jäger, die sind sehr männlich.“ Durch seinen Erfolg hat Papis seiner Familie ein Haus kaufen können: „Es ist mein Sozialprojekt. Meinem Vater habe ich das Haus renoviert. Ich habe hart gearbeitet, um ihn stolz auf mich zu machen. Ich mache alles für meine Familie.“

Auch wenn es mit der Familie oft nicht einfach ist, schickt er immer weiter Geld. „Was ich nicht verstehe: Du hilfst der Familie, warum meckern die?“, entgegnet Gigi. Der 46-Jährige erzählt weiter, dass er keine Schande für seine Mutter sein möchte und dass er es nicht selbst entschieden habe, schwul geboren zu sein. „Papis strahlt sehr viel, aber in seinem Körper ist er sehr, sehr traurig. Ihm geht es scheiße, ich weiß das. Aber man muss lieben, wen man will – fertig, aus“, berichtet Gigi später im Dschungeltelefon.

Cosimo Citiolo spricht über seine Stripper-Karriere

In netter Plauderrunde tauschen sich die Stars darüber aus, was sie bisher so beruflich gemacht haben. „Ich war früher Stripper. Da habe ich im Club im Käfig getanzt. Ich war ja damals voll schlank“, gibt Cosimo zu. „Mein bekanntestes Format war ‚Adam sucht Eva'“, erklärt Djamila. Gigi ergänzt: „Für mich war ‚Ex on the Beach‘ die beste Reality-Show. Es hat alles: Stress, Psycho, Love, Sex.“ Jolina hat mit einer Make-up-Marke eine eigene Kollektion herausgebracht und Markus freut sich, dass er seit zwei Tagen einen blauen Haken hat. Tenor: Hauptsache neue Kooperationen!

Fernab dieser Welt streift Jana URKRAFT zeitgleich nur wenige Meter entfernt wie beseelt durch den Dschungel: „Es ist magisch hier, die Pflanzen und die wunderschönen, weisen alten Bäume, der Weiher, der blaue Himmel. Aber es ist ganz traurig, wie der Zustand gerade ist auf der Erde. Es sieht nicht gut aus“, Jana kommen im Dschungeltelefon die Tränen. „Dass da so ein großes Unbewusstsein für die eigentliche Schönheit ist. Es werden Werte angestrebt, die keine wirkliche Wertigkeit haben. Leuten, denen beigebracht wird, nach Dingen zu streben, von denen sie denken, das würde sie glücklich machen!“ „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL äglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!