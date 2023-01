Dschungelcamp 2023: Tränen-Drama um Claudia Effenberg!

Die Stars sind bereits ins Dschungelcamp eingezogen. Doch vor dem Showstart von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilte Claudia Effenberg noch ein emotionales Video und brach in Tränen aus.

Für die Kandidat:innen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet das Abenteuer in Australien. Ganz ohne Luxus oder Smartphones und auch auf ihre Liebsten müssen die Stars in der Zeit verzichten. Claudia Effenberg zeigte sich kurz vor dem Einzug ins Dschungelcamp in den sozialen Netzwerken total aufgelöst. Löste die Teilnahme an der Show bei ihr ein Gefühlschaos aus?

Claudia Effenberg fällt Abschied von Begleitperson schwer

Die Promis mussten sich vor dem Einzug ins Dschungelcamp von ihren Begleitpersonen verabschieden – so auch Claudia Effenberg. Die Designern nahm Abschied von ihrem guten Freund Tim Mathé. Seit ihrer Ankunft haben die beiden viel Zeit miteinander verbracht – der Abschied ist ihr alles andere als einfach gefallen. „Es war wie eine kleine perfekte WG mit uns beiden in dieser Zeit, an die wir beide noch lange zurück denken und dabei bestimmt immer ein Lächeln ins Gesicht bekommen“, sagt Claudia Effenberg bei Instagram.

Claudia Effenberg kommt laut eigener Aussage mit wenig Schlaf und Essen gut aus – für das Dschungelcamp sind das gute Voraussetzungen. Dennoch wird sie ihre Begleitperson schmerzlich vermissen – aber der Abschied ist ja schließlich nicht für immer. In spätestens zwei Wochen können sie sich wieder in die Arme schließen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!