Dschungelcamp 2023: Tessa Bergmeier rastet nach Ekel-Prüfung völlig aus!

Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo mussten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten. In der Ekel-Challenge erlebten sie einen „Shitstorm“.

Die beiden Kandidaten sitzen sich in verdreckten Toilettenhäuschen auf zwei Kloschüsseln gegenüber. Dabei mussten sie 12 Fragen beantworten – bei jeder falschen Antwort regnete es Schleim oder Kakerlaken. Cosimo Citiolo bekam dabei immer ziemlich laute Schreianfälle – von wegen „stilles Örtchen“. Laut wurde es aber vor allem auch nach der Dschungelprüfung – besonders rund im Tessa Bergmeier.

Tessa Bergmeier widersetzt sich Anweisungen

Nach der Dschungelprüfung führen die Kandidaten meist immer kurze Interviews. Aber Tessa Bergmeier? Die Ex-GNTM-Kandidatin hatte darauf einfach absolut keinen Bock. Für das Produktionsteam gibt es einfach keine Interviews von Tessa Bergmeier, denn sie ist in einer völlig anderen Mission unterwegs: „Wir müssen jetzt sofort duschen gehen!“ Die Bitten und Hinweise des Produktionsteams, dass sie doch bitte stehenbleiben sollen, werden völlig ignoriert.

„Das geht gar nicht! Das ist auch noch unhygienisch as fuck“, stellt das Model klar. Cosimo Citiolo kann Tessa Bergmeier zwar verstehen, aber gibt sich deutlich entspannter: „Ich verstehe sie, aber das war klar, wenn du ins Dschungelcamp kommst, musst du mit einigen Sachen klarkommen.“ Doch dann kommt Tessa Bergmeier erst richtig in Fahrt und macht dem Produktionsteam eine klare Ansage: „Ich bin nass, ich bin fucking wet. Du willst nur dein Interview hier haben, dass ich irgendwas sage, wo man mich wieder schlecht darstellen kann“, so die 33-Jährige. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Episoden sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!